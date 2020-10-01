Filistin Diasporası Halk Konferansı'ndan Filistinli gruplara ulusal strateji üzerinde anlaşma... - Son Dakika

Filistin Diasporası Halk Konferansı, Filistinli grupların genel sekreterlerine gönderdikleri açık mektupta Filistin davasının karşılaştığı tehlikeler karşısında kapsamlı bir ulusal strateji üzerinde anlaşmalarını istedi.

İstanbul'da düzenlenen basın toplantısında yapılan yazılı açıklamada, sözlerine yer verilen Filistin Diasporası Halk Konferansı Genel Sekreter Yardımcısı Hişam Ebu Mahfuz, "ABD'nin Kudüs'ü 'İsrail'in başkenti' olarak tanınması, ABD büyükelçiliğinin Kudüs'e taşınması ve işgal altındaki Kudüs'teki Mescid-i Aksa'nın ibadet için bölünmesi konusu davamız ve halkımızın karşı karşıya olduğu tehlikeyi yansıtıyor." ifadelerini kullandı.

Bu tehditlerle etkili biçimde başa çıkmak ve halkın direnişinin her şekilde arttırılması gerektiğinin altını çizen Ebu Mahfuz, bazı olumsuzluklara rağmen genel güç dengesinin Filistin halkının çabaları birleşmesi durumunda bu hedefe ulaşılabileceğine dikkati çekti.

Tüm Filistinlileri demokratik temellere göre şu anki merhalede izlenecek kapsamlı bir ulusal strateji üzerinde anlaşarak, harekete geçirmeye çağıran Ebu Mahfuz, devlet başkanlığı, meclis ve Filistin Kurtuluş Örgütü'ne (FKÖ) bağlı Filistin Ulusal Konseyi seçimleri için karar alma eğilimin bulunduğunu, bunun da Filistinlilerin hakkı olduğu belirtti.

Ebu Mahfuz, seçimlere öncelikle yeni bir ulusal konsey seçerek başlaması gerektiğini ve seçimlerin Oslo Anlaşması'nın yenilenmesi için bir yol olacağına işaret etti.

- Filistin Diasporası Halk Konferansı

Merkezi Beyrut'ta bulunan Filistin Diasporası Halk Konferansı, Şubat 2017'de İstanbul'da çalışmalarına başlamıştı.

Örgüt, yaşamlarını diasporada sürdüren Filistinlilere daha etkin ve gerçek bir rol vermeyi ve ulusal sabitelere odaklanmayı hedefliyor.

Filistin toprakları dışındaki sayıları 6 milyonu geçen Filistinlilerin çoğu Ürdün, Lübnan, Suriye ve Körfez ülkelerinde mülteci olarak yaşıyor. Söz konusu Filistinlilerin bir kısmı da Avrupa, ABD ve diğer ülkelerde ikamet ediyor.