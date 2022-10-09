Filistin direniş grupları: Doğu Kudüs'te İsrail güçlerine yönelik saldırı doğal bir tepki - Son Dakika
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Filistin direniş grupları: Doğu Kudüs'te İsrail güçlerine yönelik saldırı doğal bir tepki

09.10.2022 01:46
Filistin direniş grupları: Doğu Kudüs'te İsrail güçlerine yönelik saldırı doğal bir tepki

Filistin direniş grupları, işgal altındaki Doğu Kudüs'te İsrail güçlerine ateş açılmasının, İsrail'in işlediği suçlara ve Mescid-i Aksa'ya yönelik baskınlarına verilen doğal bir tepki olduğunu belirtti.

Filistin direniş grupları, işgal altındaki Doğu Kudüs'te İsrail güçlerine ateş açılmasının, İsrail'in işlediği suçlara ve Mescid-i Aksa'ya yönelik baskınlarına verilen doğal bir tepki olduğunu belirtti.

Hamas, İslami Cihad ve Mücahidin Hareketlerinden, Doğu Kudüs'te bir kontrol noktasında açılan ateş sonucu 3 İsrail polisinin yaralanmasıyla ilgili açıklama yapıldı.

Hamas'ın açıklamasında, "İsrail'in, Mescid-i Aksa ve halkımıza karşı işlediği suçlar tepkisiz kalmayacak. Kurşunlarımız, işgalciye ait hedeflere giden yolu biliyor. Kudüs'teki olay, İsrail'in işlediği suçlara ve Mescid-i Aksa'ya yönelik baskınlarına verilen doğal bir tepkidir." ifadesi kullanıldı.

İslami Cihad'ın açıklamasında ise bu olayın, İsrail'in Batı Şeria'da Filistinlilere yönelik işlediği suçlara tepki için uygun zaman ve mekanda gerçekleştiği kaydedildi.

Açıklamada, söz konusu "kahramanca operasyonun", Filistin halkının direnişine son vermek için her türlü yola başvuran İsrail'in askeri, güvenlik ve siyasi sistemini bozduğu aktarıldı.

Mücahidin Hareketi de Kudüs'teki olayın, İsrail'in Mescid-i Aksa baskınlarına ve Batı Şeria'daki operasyonlarına verilen doğal bir tepki olduğunu yineledi.

İsrail polisi daha önce yaptığı açıklamada, Şuafat Mülteci Kampı'ndaki kontrol noktasında görevli güvenlik güçlerine hareket halindeki bir araçtan ateş açıldığını ve saldırıda 2 İsrail polisinin ağır, 1'inin de hafif yaralandığını duyurmuştu.

Tel Aviv yönetimi, mart ayında başladığı "Dalgakıran" isimli operasyon kapsamında, Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te sık sık baskın düzenliyor. Bu baskınlarda şu ana kadar çok sayıda Filistinli hayatını kaybetti.

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Son dakika gündem: Doğu Kudüs'te İsrail güçlerine yönelik silahlı saldırıda 3 kişi yaralandı Son dakika gündem: Doğu Kudüs'te İsrail güçlerine yönelik silahlı saldırıda 3 kişi yaralandı Doğu Kudüs'te İsrail güçlerine yönelik silahlı saldırıda 3 kişi yaralandı Doğu Kudüs'te İsrail güçlerine yönelik silahlı saldırıda 3 kişi yaralandı
Kaynak: AA

Doğu Kudüs, Filistin, İsrail, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Filistin direniş grupları: Doğu Kudüs'te İsrail güçlerine yönelik saldırı doğal bir tepki - Son Dakika

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