Filistin direnişinin sembol ismi Bergusi'den milletvekili seçimleri için Fetih'ten ayrı liste hazırlığı - Son Dakika

Filistin direnişinin sembol ismi Bergusi'den milletvekili seçimleri için Fetih'ten ayrı liste hazırlığı

30.03.2021 22:11
Filistin direnişinin sembol ismi Bergusi'den milletvekili seçimleri için Fetih'ten ayrı liste hazırlığı, System.String[]

İsrail hapishanesinde 19 yıldır tutuklu bulunan Filistin direnişinin sembol isimlerinden ve Fetih Hareketi Merkez Komite Üyesi Mervan el-Bergusi'nin, 22 Mayıs'ta yapılması planlanan milletvekili seçimleri için Fetih'ten ayrı bir liste hazırladığı bildirildi.

İsrail hapishanesinde 19 yıldır tutuklu bulunan Filistin direnişinin sembol isimlerinden ve Fetih Hareketi Merkez Komite Üyesi Mervan el-Bergusi'nin, 22 Mayıs'ta yapılması planlanan milletvekili seçimleri için Fetih'ten ayrı bir liste hazırladığı bildirildi.

Adının açıklanmasını istemeyen Bergusi'ye yakın bir kaynak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Fetih'ten ayrı bir liste hazırlamaya karar veren Begusi'nin kayıt için hazırlıklara başladığını belirtti.

Listenin yarın Filistin Merkez Seçim Komitesine sunulmasının beklendiğini ve Fetih Hareketi yönetimiyle görüşmelerin halen devam ettiğini söyleyen kaynak, "Bergusi, konuyla ilgili açıklama yapacak." dedi.

Söz konusu kaynak ayrıca, milletvekili seçimleri için hazırladığı listeye sadece dışardan destek verecek olan Bergusi'nin Filistin'de temmuz ayında yapılması planlanan devlet başkanlığı seçimlerinde ise aday olmayı planladığını söyledi.

Bergusi kimdir?

Filistin direnişinin sembol ismi Bergusi, 1987'deki Birinci İntifada'nın önemli aktörlerinden biri olarak kabul ediliyor. Aynı zamanda 2000 yılındaki İkinci İntifada'da da önemli rol oynayan Bergusi, 2002'den bu yana İsrail'de tutuklu bulunuyor.

İsrail mahkemesi, Bergusi hakkında 5 kez müebbet ve 40 yıl hapis cezası vermişti.

Filistin'de 15 yıl sonra ilk kez seçim yapılacak

Devlet Başkanı Mahmud Abbas, 15 yıl sonra ilk kez, 22 Mayıs'ta milletvekili, 31 Temmuz'da devlet başkanlığı ve 31 Ağustos'ta da Filistin Ulusal Konseyi seçimlerinin yapılmasını öngören kararnameyi 15 Ocak'ta imzalamıştı.

Filistin Başbakanı Muhammed Iştiyye, Fetih Hareketinin seçimlerdeki adayının Abbas olacağını duyurmuştu.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Filistin direnişinin sembol ismi Bergusi'den milletvekili seçimleri için Fetih'ten ayrı liste hazırlığı - Son Dakika


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