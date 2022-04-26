Filistin Dışişleri Bakanı, Avusturyalı mevkidaşı ile "Kudüs'teki gerginliği" görüştü - Son Dakika
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Filistin Dışişleri Bakanı, Avusturyalı mevkidaşı ile "Kudüs'teki gerginliği" görüştü

26.04.2022 14:45
Filistin Dışişleri Bakanı, Avusturyalı mevkidaşı ile "Kudüs'teki gerginliği" görüştü

Filistin Dışişleri Bakanı Riyad el-Maliki, ülkesini ziyaret eden Avusturyalı mevkidaşı Alexander Schallenberg ile Ramallah'ta bir araya geldi.

Filistin Dışişleri Bakanı Riyad el-Maliki, ülkesini ziyaret eden Avusturyalı mevkidaşı Alexander Schallenberg ile Ramallah'ta bir araya geldi.

Filistin Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Maliki'nin Schallenberg ile " İsrail'in Kudüs'te tırmandırdığı gerginliği" değerlendirdiği belirtildi.

Açıklamaya göre, Maliki, Avusturyalı mevkidaşına, "fanatik Yahudi yerleşimcilerin Mescid-i Aksa'ya yönelik baskınları dahil olmak üzere, ibadet eden ve itikaf halindeki Müslümanlara yönelik baskılar ve Kutsal Cumartesi'yi kutlayan Hıristiyanların rahatsız edilmesi gibi İsrail'in ramazan boyunca Kudüs'te gerilimi giderek artıran eylemlerini" aktardı.

Avusturya Dışişleri Bakanı Schallenberg de, ülkesinin Filistin kurumlarına ve Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım ve Çalışma Ajansına (UNRWA) destek sağlamaya devam edeceğini söyledi.

Schallenberg, müzakereler yoluyla iki devletli çözüm seçeneğini desteklediklerini belirtti.

Ramazan ayının İsrailli Yahudilerin Hamursuz Bayramı'na denk gelmesiyle, kutsal ayın başından bu yana Kudüs'te ve Mescid-i Aksa'da tansiyon sürekli yükseliyor.

İsrail bu hafta başında Kudüs'teki Kutsal Kabir Kilisesi'nde Hristiyanların "Kutsal Cumartesi" kutlamalarına da kısıtlamalar getirmişti.

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Mevlüt Çavuşoğlu, Filistin, Ramallah, Kudüs, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Filistin Dışişleri Bakanı, Avusturyalı mevkidaşı ile 'Kudüs'teki gerginliği' görüştü - Son Dakika


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