Filistin Dışişleri Bakanı, İsrail'in Gazze saldırısı sonrası Ürdün ve Irak'ı ziyaret etti - Son Dakika

Filistin Dışişleri Bakanı Riyad el-Maliki'nin, Ürdün ve Irak'a gerçekleştirdiği ziyaretlerde İsrail işgalinin sona erdirilmesi için uluslararası alanda etkin bir çalışma başlatılması konusunu görüştüğü bildirildi.

Filistin Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Maliki, Amman'da Ürdünlü mevkidaşı Eymen es-Safedi ile İsrail-Filistin meselesinde uluslararası hukuka göre iki devletli çözüm temelinde adil bir barışın gerçekleştirilmesi ve işgalin sonlandırılması için gerçekçi bir ufuk bulunması amacıyla uluslararası alanda ortak çaba, istişare ve koordinasyon konularında görüş alışverişinde bulundu.

Ürdün Dışişleri Bakanı Safedi, İsrail'in Gazze'ye saldırılarını durduran ve ateşkes konusunda uzlaşı içinde olan bölgesel ve uluslararası çabaların önemine işaret etti.

Safedi ayrıca Kudüs'ün İslam ve Hristiyanlığa ait mukaddesatını ve şu anki hukuki durumunu himaye etmek için bütün güçlerini ortaya koyacaklarını vurguladı.

İki bakan da Filistin davasında adil bir çözüme ulaşılmadıkça bölgenin barışa kavuşamayacağı konusunda hemfikir olduklarını ifade ederken, barışı baltalayan İsrail'in hukuksuz uygulamalarına karşı kardeş iki ülke arasındaki istişare ve koordinasyonun da süreceğini kaydetti.

Irak'tan Filistin'e destek

Öte yandan Ürdün'ün ardından Irak'a geçen Maliki'nin, başkent Bağdat'ta İsrail'in Filistin'e yönelik son saldırıları sonrası yaşanan gelişmelere ilişkin yetkililerle görüş alışverişinde bulunduğu belirtildi.

Bağdat'ta Cumhurbaşkanı Berhem Salih ile görüşen Maliki'nin, Filistin yönetiminin uluslararası toplumu seferber ederek Gazze'nin yeniden imarı için çalıştığını ve uluslararası düzeyde bir barış konferansı için Orta Doğu Dörtlüsüyle çalışmalar yürütüldüğünü aktardığı kaydedildi.

Irak'ın Filistin davasına ilişkin değişmez tavrının sürdüğünü ifade eden Salih'in, hükümet ve halk nazarında Filistin meselesinin kutsiyeti ve vicdani yönünün önemine vurgu yaptığı aktarıldı.