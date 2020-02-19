Filistin Dışişleri Bakanı Maliki'den ABD'nin sözde barış planına tepki - Son Dakika

Filistin Dışişleri Bakanı Riyad el-Maliki, ABD'nin açıkladığı sözde barış planına tepki göstererek, "Yasa dışı yerleşim birimleri, yasa dışı duvar, yasa dışı ilhak kalıcı bir gerçeklik haline gelecek." dedi.

Avrupa Parlamentosu (AP) Dış İlişkiler Komitesinde konuşan Maliki, İsrail'in Filistin topraklarındaki varlığını "dünyanın en uzun işgali" olarak nitelendirerek, " Kudüs'ün, tüm dinlerin mensuplarının zihninde ve kalbinde özel bir yeri vardır. Kudüs'te bir arada yaşama başarılabilirse, her yerde yaşanabilir." ifadesini kullandı.

Maliki, Avrupa Birliği'ne (AB) "İsrail'i umursuyorsanız, bu ülkenin milyonlarca Filistinli üzerinde güç kullanan işgalci güç olmasının önüne geçmelisiniz." diyerek, Avrupa tarihinin "barış" ve "özgürlük" kavramlarının ne kadar önemli olduğunu gösterdiğini söyledi.

"İsrail'in dokunulmazlığını destekleyenler, barışa ulaşma şansını zedeliyor"

Maliki, ABD yönetiminin açıkladığı sözde barış planının İsrail'in güvenliği için çalışılması ve Filistin'in egemenliğinden mahrum kalması temeline dayandığını belirtti.

Sözde barış planının barış getirmeyeceği ve Filistin'in güvenliğini garanti altına almayacağını dile getiren Maliki, "Yasa dışı yerleşim birimleri, yasa dışı duvar, yasa dışı ilhak kalıcı bir gerçeklik haline gelecek." dedi.

Maliki, İsrail'e sağlanan "dokunulmazlığın" bugüne değin milyonlarca Filistinlinin yaşamını etkilediğine dikkati çekerek, sözde barış planının İsrail'in işgalini sürdürmesine yol açacağı uyarısında bulundu.

"Her kim İsrail'in dokunulmazlığına destek oluyorsa, barışa ulaşma şansını zedeliyor." diyen Maliki, İsrail'in yasa dışı eylemlerine kalkan olmanın meşru gösterilemeyeceğini vurguladı.

"Avrupa, tepkisiz mi kalacak?"

Maliki, İsrail'in faaliyetlerinin yasa dışı olduğunu, bu bağlamda AB'nin İsrail'i istisna tutmaması gerektiğini belirterek, her kim yasa dışı faaliyette bulunuyorsa cezalandırılması gerektiğinin altını çizdi.

"Avrupa, tüm bunlar olurken tepkisiz mi kalacak" ifadesini kullanan Maliki, AB'nin harekete geçmesi gerektiğini söyledi.

Parlamenterlerin sorularını da yanıtlayan Maliki, "İsrail ile tüm dünya tarafından kabul edilen referanslara bağlı kalındığı sürece, herhangi bir ön koşul olmadan doğrudan müzakerelere hazırız. Bu referanslar, uluslararası hukuk, Birleşmiş Milletler (BM) kararları, uluslararası meşruiyettir." dedi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun "iki devletli çözümü öldürmeye çalıştığını" belirten Maliki, Netanyahu'nun "tek devletli çözüme" doğru gittiği ve herkesi buna ittiği değerlendirmesinde bulundu.