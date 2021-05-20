Filistin Dışişleri Bakanı Riad Al-Maliki, BM Genel Kurulu'nun Filistin'e ilişkin toplantısında, "Barış için buradayız, barış için mücadele ediyoruz. - Son Dakika

Filistin Dışişleri Bakanı Riad Al-Maliki, BM Genel Kurulu'nun Filistin'e ilişkin toplantısında, "Barış için buradayız, barış için mücadele ediyoruz.
20.05.2021 17:42
Filistin Dışişleri Bakanı Riad Al-Maliki, BM Genel Kurulu'nun Filistin'e ilişkin toplantısında, "Barış için buradayız, barış için mücadele ediyoruz.
Filistin Dışişleri Bakanı Riad Al-Maliki, BM Genel Kurulu'nun Filistin'e ilişkin toplantısında, "Barış için buradayız, barış için mücadele ediyoruz. İsrail'in insanlarımıza ve kutsal değerlerimize karşı saldırıların sona ermesi lazım. Gazze'de çocuklar güvenle uyuyamıyor" dedi. - NEW YORK
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