Filistin Dışişleri Bakanı Riyad El-Maliki
53 dakika önce
- Toplantıya gelinmesi Toplantıdan detaylar Filistin Dışişleri Bakanı Riyad el-Maliki 'nin basın toplantısında konuşması Filistin Dışişleri Bakanı Riyad el-Maliki, Batı Şeria'da bulunan Avrupa Birliği diplomatları ile Dışişleri Bakanlığı'nda görüştü.
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Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 11:39 Kaynak: AA
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