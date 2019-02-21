Son Dakika Haberleri: Filistin Dışişleri Bakanı Riyad El-Maliki

Filistin Dışişleri Bakanı Riyad El-Maliki

53 dakika önce

- Toplantıya gelinmesi Toplantıdan detaylar Filistin Dışişleri Bakanı Riyad el-Maliki 'nin basın toplantısında konuşması Filistin Dışişleri Bakanı Riyad el-Maliki, Batı Şeria'da bulunan Avrupa Birliği diplomatları ile Dışişleri Bakanlığı'nda görüştü.

- Toplantıya gelinmesi
Toplantıdan detaylar
Filistin Dışişleri Bakanı Riyad el-Maliki 'nin basın toplantısında konuşması Filistin Dışişleri Bakanı Riyad el-Maliki, Batı Şeria'da bulunan Avrupa Birliği diplomatları ile Dışişleri Bakanlığı'nda görüştü. Görüşmeye, Filistin Maliye ve Planlama Bakanı Şükrü Bışare katıldı. Maliki, toplantının ardından basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 11:39 Kaynak: AA

Batı Şeria, Riyad, Filistin, Güncel
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