Filistin Dışişleri Bakanı Riyad el-Maliki Türkiye'yi ziyaret edecek - Son Dakika

Filistin Dışişleri Bakanı Riyad el-Maliki'nin Türkiye'yi ziyaret edeceği bildirildi.

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Maliki'nin 7 Mayıs'ta Türkiye'ye bir ziyarette bulunacağı kaydedildi.

Açıklamada, "Ziyaret sırasında ikili ilişkilerimizin daha da geliştirilmesi imkanları ele alınacak ayrıca Filistin ve Kudüs bağlamında son dönemde yaşanan gelişmeler değerlendirilecektir." ifadesi kullanıldı.