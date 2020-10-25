Filistin Dışişleri Bakanlığı: Filistinli gencin öldürülmesi olayına uluslararası soruşturma açılmalı - Son Dakika

Filistin Dışişleri Bakanlığı: Filistinli gencin öldürülmesi olayına uluslararası soruşturma açılmalı

25.10.2020 16:37
Filistin Dışişleri Bakanlığı: Filistinli gencin öldürülmesi olayına uluslararası soruşturma açılmalı, System.String[]

Filistin Dışişleri Bakanlığı, işgal altındaki Batı Şeria'da 18 yaşındaki Filistinli bir gencin İsrail askerlerince öldürüldüğü haberlerinin ardından konu ile ilgili uluslararası soruşturma talep etti.

Filistin Dışişleri Bakanlığı, işgal altındaki Batı Şeria'da 18 yaşındaki Filistinli bir gencin İsrail askerlerince öldürüldüğü haberlerinin ardından konu ile ilgili uluslararası soruşturma talep etti.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Filistinli gencin, eziyet edilip tüfek dipçiğiyle darbedilmesinden sonra infaz edilmesini kınıyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada işlenen bu suçun, Filistinlilerin yaşamlarını, topraklarını ve mülklerini ele geçirmekte sakınca görmeyen vahşi zihniyetin boyutunu yansıttığı ifade edildi.

Bakanlık, uluslararası topluma, Birleşmiş Milletler ve ilgili insan hakları kurumlarına bu suçun ayrıntılarının öğrenilmesi ve faillerin yargılanması için uluslararası bir soruşturma komitesi kurma çağrısında bulundu.

Uluslararası Ceza Mahkemesinden, İsrail'in Filistin halkına karşı işlediği suçlara karşı hukuki ve ahlaki sorumluluklarını üstlenmesi istenen açıklamada, 18 yaşındaki Filistinli Amir Sanuber'in başına gelenlerin Filistinliler için acilen uluslararası koruma sağlanması gerektiğini doğruladığı aktarıldı.

Açıklamada, işgal güçlerini, işlemeye devam ettiği suçlardan caydıran ve yargılayan uluslararası tedbirler olmadıkça bunun işlenen son suç olmayacağı vurgulandı.

Ne olmuştu?

Filistin resmi ajansı WAFA'da bugün yayımlanan haberde, İsrail güçlerinin, aracıyla seyahat eden 18 yaşındaki Amir Sanuber'i Ramallah'a bağlı Tarmus Ayya beldesi yakınında yaşanan kovalamacanın ardından sert şekilde darbettiği ve gencin, olay yerinde yaşamını yitirdiği belirtilmişti.

İsrail ordusu tarafından yapılan açıklamada ise İsrail askerlerinin Sanuber'i darbettiği yönündeki haberler yalanlanmıştı.

İsrail plakalı bir araca taş atıldığı raporunun ardından askerlerin Tarmus Ayya beldesine intikal ettiği ve iki şüphelinin yaya olarak kaçmaya çalıştığı aktarılan açıklamada, daha sonra bunlardan birinin bilincini kaybederek yere düştüğü ve başını çarpması sonucu hayatını kaybettiği ifade edilmişti.

Dışişleri Bakanlığı, Filistin, İsrail, İşgal, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Filistin Dışişleri Bakanlığı: Filistinli gencin öldürülmesi olayına uluslararası soruşturma açılmalı - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Aliyev, "Türkiye sizi savaşa zorluyor" diyen ABD'li muhabire istediğini vermedi: Bu kadar harika bir dostumuz olduğu için oldukça gururluyuz Yeni Malatyaspor, Gençlerbirliği'ni geriden gelerek 2-1 mağlup etti Camiye gitmek için yolun karşısına geçmeye çalışan yaşlı adam, canından oldu Ermenistan ordusu tükeniyor! Bu kez de 15 yaşın altındaki çocukları cepheye sürmeye başladılar Son Dakika! Cumhurbaşkanlığından Hollandalı siyasetçi Wilders'ın skandal paylaşımına tepki: Sistematik zorbalık bir ifade özgürlüğü meselesi değildir Daha büyük bir acı yok! Otomobilin arkasında duran oğlunu fark etmeyerek 25 metre sürükledi Genç adama mesajlı taciz: Yemeği getiren kuryeden gelen "Gey misin?" sorusuyla neye uğradığını şaşırdı Gözü gibi büyüttüğü iki evladından biri mezara diğeri hapse girdi! Melek'in annesinin ağıtları köyü inletti
Emekli olan Khabib Nurmagomedov'a ünlü sporculardan tebrik mesajı yağdı Emekli olan Khabib Nurmagomedov'a ünlü sporculardan tebrik mesajı yağdı         
16:23
Son Dakika! Erdoğan'dan kendisiyle ilgili skandal paylaşım yapan Hollandalı siyasetçiye tepki: Milletvekili müsveddesi, haddini bil Son Dakika! Erdoğan'dan kendisiyle ilgili skandal paylaşım yapan Hollandalı siyasetçiye tepki: Milletvekili müsveddesi, haddini bil         
15:45
Genç kız, iğnenin yan etkilerini söyleyen doktora saldırdı Genç kız, iğnenin yan etkilerini söyleyen doktora saldırdı         
15:30
Karantinada olması gereken kişilerin başkalarının HES koduyla İBB tesislerinde futbol oynadığı ortaya çıktı Karantinada olması gereken kişilerin başkalarının HES koduyla İBB tesislerinde futbol oynadığı ortaya çıktı         
14:38
İzmir'de koronavirüs vaka sayısı son 10 günde ikiye katlandı İzmir'de koronavirüs vaka sayısı son 10 günde ikiye katlandı         
14:15
Başkan Böcek, 58'inci yaşına yoğun bakımda girdi Başkan Böcek, 58'inci yaşına yoğun bakımda girdi         
13:02
Erzurum-G.Saray maçı sonrası, Erman Toroğlu hakem Arda Kardeşler'e patladı: Midem bulanıyor Erzurum-G.Saray maçı sonrası, Erman Toroğlu hakem Arda Kardeşler'e patladı: Midem bulanıyor         
12:19
TEM Otoyolu Bolu Dağı Tüneli yeniden trafiğe kapatıldı TEM Otoyolu Bolu Dağı Tüneli yeniden trafiğe kapatıldı         
11:50
Kardeşi tarafından öldürülen Melek'in son görüntüleri ortaya çıktı! Babasına yazdığı not ise yürek dağladı Kardeşi tarafından öldürülen Melek'in son görüntüleri ortaya çıktı! Babasına yazdığı not ise yürek dağladı         
10:30
İstanbul'da kafeteryada taciz iddiası! Çalışanlar fark etti, sopayla dövdü İstanbul'da kafeteryada taciz iddiası! Çalışanlar fark etti, sopayla dövdü         
09:34
Hollanda Özgürlük Partisi Başkanı Geert Wilders'tan skandal karikatür paylaşımı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Hollanda Özgürlük Partisi Başkanı Geert Wilders'tan skandal karikatür paylaşımı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'a "terörist" dedi         
07:37
Khabib Nurmagomedov, Justin Gaethje'yi mağlup ederek profesyonel dövüş hayatını sonlandırdı Khabib Nurmagomedov, Justin Gaethje'yi mağlup ederek profesyonel dövüş hayatını sonlandırdı         
00:28
Kick boksun Türkiye'deki öncülerinden Tarık Solak vefat etti Kick boksun Türkiye'deki öncülerinden Tarık Solak vefat etti         
22:21
Eski kocasını öldürüp tandırda yakan kadın tutuklandı, ifadesinde cinayeti detaylarıyla anlattı Eski kocasını öldürüp tandırda yakan kadın tutuklandı, ifadesinde cinayeti detaylarıyla anlattı         
20:54
Aliyev silah aldıkları ülkeleri tek tek saydı! Türkiye ilk sırada değil Aliyev silah aldıkları ülkeleri tek tek saydı! Türkiye ilk sırada değil         
20:11
Erkek kardeşi tarafından öldürülen Melek Aslan'ın azmettiricisi Orhan Vatansever'in ifadesi ortaya çıktı Erkek kardeşi tarafından öldürülen Melek Aslan'ın azmettiricisi Orhan Vatansever'in ifadesi ortaya çıktı         
17:55
Aydın'da esrarengiz olay! Arılar, Arapça yazılar yazıp kovanlarını terk ediyor Aydın'da esrarengiz olay! Arılar, Arapça yazılar yazıp kovanlarını terk ediyor         
14:38
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.10.2020 16:47:31. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Filistin Dışişleri Bakanlığı: Filistinli gencin öldürülmesi olayına uluslararası soruşturma açılmalı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei