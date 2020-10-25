Filistin Dışişleri Bakanlığı: Filistinli gencin öldürülmesi olayına uluslararası soruşturma açılmalı - Son Dakika

Filistin Dışişleri Bakanlığı, işgal altındaki Batı Şeria'da 18 yaşındaki Filistinli bir gencin İsrail askerlerince öldürüldüğü haberlerinin ardından konu ile ilgili uluslararası soruşturma talep etti.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Filistinli gencin, eziyet edilip tüfek dipçiğiyle darbedilmesinden sonra infaz edilmesini kınıyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada işlenen bu suçun, Filistinlilerin yaşamlarını, topraklarını ve mülklerini ele geçirmekte sakınca görmeyen vahşi zihniyetin boyutunu yansıttığı ifade edildi.

Bakanlık, uluslararası topluma, Birleşmiş Milletler ve ilgili insan hakları kurumlarına bu suçun ayrıntılarının öğrenilmesi ve faillerin yargılanması için uluslararası bir soruşturma komitesi kurma çağrısında bulundu.

Uluslararası Ceza Mahkemesinden, İsrail'in Filistin halkına karşı işlediği suçlara karşı hukuki ve ahlaki sorumluluklarını üstlenmesi istenen açıklamada, 18 yaşındaki Filistinli Amir Sanuber'in başına gelenlerin Filistinliler için acilen uluslararası koruma sağlanması gerektiğini doğruladığı aktarıldı.

Açıklamada, işgal güçlerini, işlemeye devam ettiği suçlardan caydıran ve yargılayan uluslararası tedbirler olmadıkça bunun işlenen son suç olmayacağı vurgulandı.

Ne olmuştu?

Filistin resmi ajansı WAFA'da bugün yayımlanan haberde, İsrail güçlerinin, aracıyla seyahat eden 18 yaşındaki Amir Sanuber'i Ramallah'a bağlı Tarmus Ayya beldesi yakınında yaşanan kovalamacanın ardından sert şekilde darbettiği ve gencin, olay yerinde yaşamını yitirdiği belirtilmişti.

İsrail ordusu tarafından yapılan açıklamada ise İsrail askerlerinin Sanuber'i darbettiği yönündeki haberler yalanlanmıştı.

İsrail plakalı bir araca taş atıldığı raporunun ardından askerlerin Tarmus Ayya beldesine intikal ettiği ve iki şüphelinin yaya olarak kaçmaya çalıştığı aktarılan açıklamada, daha sonra bunlardan birinin bilincini kaybederek yere düştüğü ve başını çarpması sonucu hayatını kaybettiği ifade edilmişti.