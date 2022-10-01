Filistin'den, İsrail askerlerinin Filistinli genci öldürmesine tepki

Filistin Dışişleri Bakanlığı, İsrail askerlerinin işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Ayzeriyye semtinde, Fayiz Demdum'u (18) öldürmesini "sokak ortasında infaz" olarak nitelendirdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, İsrail askerlerinin Demdum'u öldürmesine tepki gösterildi.

Filistinli gencin öldürülmesinin "işgal güçleri tarafından işlenen sokak ortasında çirkin bir infaz suçu" olarak nitelendirildiği açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Demdum'un infazı, işgalcilerin gerginliği tırmandırmak için Filistinlilere karşı sistematik olarak uyguladığı hukuk dışı sokakta infaz, kasıtlı ve keyfi öldürme politikasının bir devamıdır. İşlenen bu çirkin suç ve diğer bütün ihlallerin sorumlusu doğrudan İsrail hükümeti."

Açıklamada, Birleşmiş Milletler ve tüm uluslararası hukuk kurumlarıyla, işlenen tüm suçların belgelendirilmesi ve sorumluların yargılanması için çalışacakları bildirildi.

"Son kurbanları genç Demdum"

Öte yandan Filistin Başbakanı Muhammed Iştiyye, yazılı açıklamasında, uluslararası topluma uyguladığı çifte standardı bir kenara bırakıp, İsrail karşısında Filistinlilere koruma sağlamaları çağrısı yaptı.

Iştiyye, "İsrail askerleri, dünya cezasız kalmalarına müsaade ettiği sürece cinayetlerinden vazgeçmez. Bu da onları son kurbanları genç Demdum'un öldürülmesinde olduğu gibi suçlarına devam etmeye teşvik eder." ifadelerini kullandı.

Filistin Sağlık Bakanlığından bugün yapılan yazılı açıklamada, "işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Ayzeriyye semtinde, 18 yaşındaki Fayiz Demdum'un İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu boynundan vurularak ağır yaralanması sonucu hayatını kaybettiği" belirtilmişti.