Filistin Dışişleri Bakanlığı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele için Türkiye'ye yapılan mali ve tıbbi yardım talebinin kabul edildiğini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Dışişleri Bakanı Riyad el-Maliki'nin yaptığı mali ve tıbbi yardım talebinin, Türk yetkililer tarafından kabul edildiği belirtildi.

Açıklamada, "Türk hükümetinin, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Olağanüstü İcra Komitesi Toplantısı'nda, Filistin'e yardım paketini duyurduğu" ifade edildi.

Virüs test ekipmanı, maske, özel kıyafet ve diğer temel ekipmanların temini için gerekli hazırlıkların tamamlandığına işaret edilen açıklamada, bu tıbbi malzemelerin yakın bir zamanda Sağlık Bakanlığının eline ulaşmasının ümit edildiği aktarıldı.

Açıklamada, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'na ve Türk hükümetine yardımlardan ötürü teşekkür edildi.

Bakan Çavuşoğlu, dün Türkiye'nin çağrısıyla video konferans formatında düzenlenen İİT İcra Komitesi Toplantısı'nda, Kovid-19'la mücadelenin gündeme geldiğini ve salgının görüldüğü ülkelere insani yardımların nasıl ulaştırılabileceğinin ele alındığını ifade etmişti.