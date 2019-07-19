Son Dakika Haberleri: Filistin Dışişleri Bakanlığından ABD temsilcisine tepki
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Filistin Dışişleri Bakanlığından ABD temsilcisine tepki

16 dakika önce

Filistin yönetimi, ABD'nin Orta Doğu Özel Temsilcisi Jason Greenblatt'ın İsrail ve Filistin'e ilişkin son açıklamalarını devletin meşruiyetine ve uluslararası hukuka yapılmış bir darbe şeklinde niteledi.

Filistin Dışişleri Bakanlığından ABD temsilcisine tepki, System.String[]
Filistin yönetimi, ABD'nin Orta Doğu Özel Temsilcisi Jason Greenblatt'ın İsrail ve Filistin'e ilişkin son açıklamalarını devletin meşruiyetine ve uluslararası hukuka yapılmış bir darbe şeklinde niteledi.
Filistin Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Greenblatt'ın ABD'nin PBS televizyon kanalına verdiği röportajdaki "İsrail'in kurban olduğu ve Batı Şeria'nın işgal edilmediği" yönündeki ifadeleri kınandı.
Açıklamada, "Bu ifadeler devletin meşruiyetine, uluslararası hukuka ve Birleşmiş Milletler Sözleşmesine karşı yapılmış resmi bir darbedir." ifadelerine yer verildi.
Röportajda İsrail'in cellattan kurbana dönüştürüldüğüne dikkat çekilen açıklamada, Greenblatt'ın, İsrail'de egemen olan sağ kesimin düşüncelerini benimsediği kaydedildi.
ABD'nin İsrail-Filistin meselesinin çözümü konusunda açıklaması beklenen "Yüzyılın Anlaşması"na yönelik eleştirilere de yer verilen açıklamada, Filistin halkının bu komploları boşa çıkarabilecek güce sahip olduğu vurgulandı.
Açıklamada, "Greenblatt, ekibi ve planları yok olmaya mahkumdur." ifadeleri kullanıldı.
Greenblatt çarşamba günü ABD'nin PBS kanalına yaptığı açıklamada, uluslararası toplum tarafından illegal kabul edilen Batı Şeria'daki Yahudi yerleşim yerlerinden İsrail'in mahalleleri ve kentleri şeklinde bahsederek, Filistin-İsrail çatışmasında kurban olan tarafın İsrail olduğunu söylemişti.
Amerika Birleşik Devletleri, Filistin, İsrail, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.07.2019 04:21 Kaynak: AA
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