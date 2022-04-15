Filistin Dışişleri Başkanlığından İsrail polisinin Mescid-i Aksa'ya baskınına kınama - Son Dakika

Filistin Dışişleri Bakanlığı, İsrail polisinin sabah saatlerinde Mescid-i Aksa'ya düzenlediği baskını kınadı.

Filistin Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "İsrail'in Mescid-i Aksa'nın avlusuna düzenlediği baskın ve yaralanmalara yol açan sivil, sağlık ve medya ekiplerine müdahalesinin en sert şekilde kınandığı" belirtildi.

İsrail'in söz konusu baskınla Mescid-i Aksa'da egemenliğini dayatma ve onu bölmeye yönelik gerçek niyetini ortaya koyduğu vurgulanan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Baskın, Bennett ve Herzog'un kutsal alanlarda statükonun korunmasına ilişkin iddialarının yalan olduğunu ve iki liderin Kudüs'teki İslam ve Hristiyanlığın kutsallarını Yahudileştirme ve İsraillileştirilme operasyonlarını ayrılmaz bir bütün olarak gördüğünü gün yüzüne çıkardı."

Filistin Dışişleri Bakanlığı, "fanatik Yahudilerin saldırılarına karşı Mescid-i Aksa'da "ibadet edenlerin coplarla güç kullanılarak Aksa'dan çıkarılmasının, bedelini yalnızca Filistinlilerin ödemeyeceği bir din savaşının fitilini ateşleyeceği" uyarısı yaptı.

Bakanlık, İsrail'i "Yahudi bayramlarını Kudüs ve Aksa'yı Yahudileştirme planları için kullanmak"la suçladı.

Aksa'da olaylı sabah

İşgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'nın avlusunda toplanan gençlerin sabah namazından sonra taş atması üzerine olaylar çıkmıştı.

Aksa'nın avlusuna baskın düzenleyen İsrail polisi, kauçuk kaplı mermi ve ses bombası kullanarak gençlere müdahale ederken, Harem-i Şerif'te bulunan tüm cemaati de zor kullanarak dışarı çıkarmıştı.

Daha sonra geri çekilen ve cemaatin içeri girmesine izin veren İsrail polisi, gençlerin yeniden taş atmaya başlaması üzerine tekrar avluya girmişti.

Cemaati darbederek dışarı çıkardıktan sonra gençlerin bulunduğu Kıble Mescidi'ne yönelen İsrail polisi zor kullanarak mescidin içine girmişti.

İsrail polisinin, Aksa içindeki Kıble Mescidi'ne girdiğini ve buradaki Filistinlileri yere yatırarak tevkif ettiğini gösteren görüntüler sosyal medyada paylaşılmıştı.

İsrail polisi, Harem-i Şerif'te çıkan olaylarda yüzlerce kişiyi gözaltına almış, en az 152 kişi yaralanmıştı.