Son Dakika Haberleri: Filistin'e Afrika'dan destek sözü
Son Dakika Güncel Filistin'e Afrika'dan destek sözü - Son Dakika

Filistin'e Afrika'dan destek sözü

6 saat önce

ADDİS Afrika Birliği, Bağlantısızlar Hareketi ve Arap Birliği, bağımsız Filistin mücadelesine destek sözü verdi.

Filistin'e Afrika'dan destek sözü, System.String[]

ADDİS Afrika Birliği, Bağlantısızlar Hareketi ve Arap Birliği, bağımsız Filistin mücadelesine destek sözü verdi.

Yüzlerce diplomat ve misyon temsilcisi, "Filistin Halkıyla Uluslararası Dayanışma Günü" vesilesiyle bugün Addis Ababa'daki Birleşmiş Milletler kampüsünde bir araya geldi.

Katılımcılara seslenen Afrika Birliği Temsilcisi Alex Ratabaye, İsrail'i Filistin'deki işgali sonlandırmaya zorlamak için uluslararası kamuoyuna yaptıkları çağrıyı yineleyeceklerini söyledi.

Bağımsızlar Hareketi'nin dönem başkanı olan Azerbaycan'ın Addis Ababa Büyükelçisi Elman T. Abdullayev, Bağlantısızlar Hareketi olarak bağımsız Filistin için ortaya konan tereddütsüz desteğin devam edeceğini ifade etti.

Arap Birliği Temsilcisi Salhe Sabıunn ise Filistin halkı için bir arada hareket edilmesi gerektiğinin altını çizerek, "İşgal son bulmak zorunda ve bizlerin bir araya gelmeye ve çabalarımızı ikiye katlamaya ihtiyacımız var." diye konuştu.

Arap Birliği, Addis Ababa, Filistin, Afrika, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.12.2019 02:18 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Konya'da canlı yayında muhabire saldıran 4 şüpheli gözaltına alındı
2019 Nobel ödülleri protestolar gölgesinde sahiplerini buldu Abdülhamit'in torunu Külliye'de! Cumhurbaşkanı Erdoğan, güven mektuplarını kabul etti Son dakika: Soykırım destekçisi yazar Peter Handke Nobel Ödülü'nü aldı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.12.2019 21:04:36. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Filistin'e Afrika'dan destek sözü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]