Filistin'e destek olan Bella Hadid'e, İsrail adeta savaş açtı

Filistin asıllı Amerikalı model Bella Hadid, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarına tepki göstererek, New York kentinde düzenlenen Filistin'e destek protestosuna katıldı. O anlarda sosyal medya hesabından paylaşımlar yapan Hadid, bir kısım takipçilerinin eleştiri hedefi oldu.

İSRAİL DEVLETİNİ ORTADAN KALDIRMAYA ÇALIŞMAKLA SUÇLANDI

Yapılan paylaşımda Bella Hadid'in dün Brooklyn'deki gösterilerde çekip sonra da sosyal medya hesabından paylaştığı videoya da yer verildi. Paylaşımda Hadid'in bu davranışlarının İsrail devletinin ortadan kaldırılması çağrısı olduğu savunuldu. Paylaşımda "Bella Hadid gibi ünlüler Yahudilerin denize dökülmesini savunduklarından bu İsrail devletinin ortadan kaldırılması çağrısı anlamına gelir. Bu İsrail- Filistin sorunu olmamalı. Bu bir insanlık sorunu olmalı. Yazıklar olsun sana" cümleleri yer aldı.

GÖSTERİLERE KATILMIŞTI

New York'ta yapılan gösterilerde çekilen fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaşan model, "Şu an böyle hissediyorum. Bu kadar güzel, zeki, saygılı, sevgi dolu, kibar ve cömert Filistinlinin etrafında olmak... Bütün hissettiriyor. Filistin özgür kalana kadar Filistin'e özgürlük" ifadelerini kullanmıştı.