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Filistin'e en fazla yardıma teşekkür belgesi - Son Dakika

Filistin'e en fazla yardıma teşekkür belgesi

02.07.2021 14:46
Filistin'e en fazla yardıma teşekkür belgesi, System.String[]

Filistinlilere yardım için camilerde toplanan para sonrasında, en fazla para toplanan camilere teşekkür belgesi verildi.

Filistinlilere yardım için camilerde toplanan para sonrasında, en fazla para toplanan camilere teşekkür belgesi verildi.

Malatya'nın Yeşilyurt İlçesi'nde de, en fazla para 16 bin 880 TL ile Tecde Mahallesi'ndeki Reşadiye Cami cemaati tarafından verildi.

Yeşilyurt İlçesi Müftüsü Mehmet Şirin Ayral, Cuma namazı sonrasında teşekkür belgesini Reşadiye Cami imamı Fatih Polat'a takdim etti.

Reşadiye Cami Yaptırma ve Yaşatma Derneği Başkanı Salih Coşar'ın da yer aldığı teşekkür belgesi verilmesi programında konuşan Yeşilyurt İlçesi Müftüsü Mehmet Şirin Ayral, "Filistin'e yardım kampanyası çerçevesinde Cuma namazı sonrasında toplanan yardımlardan en fazla ilçemizde Reşadiye Cami cemaati tarafından para verildi. Bu nedenle, Türkiye Diyanet Vakfı Genel Merkezimizin teşekkür belgesini takdim ettik. Gerek cami cemaatine ve gerekse cami din görevlilerine teşekkür ediyoruz. Allahu teala, mükafatlarını arttırsın inşallah" ifadelerini kullandı. - MALATYA

Filistin'e en fazla yardıma teşekkür belgesi
Filistin'e en fazla yardıma teşekkür belgesi

Mehmet Şirin, Yeşilyurt, Filistin, Malatya, Yaşam, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Filistin'e en fazla yardıma teşekkür belgesi - Son Dakika


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