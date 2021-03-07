Filistin Esirler Cemiyeti: İsrail hapishanelerindeki Filistinli kadınlar işkenceye maruz kalıyor - Son Dakika

İsrail hapishanelerindeki Filistinli kadın tutukluların, işkence ve kötü muameleye maruz kaldığı bildirildi.

Filistin Esirler Cemiyetinin 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla yayımladığı raporda, İsrail hapishanelerinde 11'i anne olmak üzere 35 Filistinli kadın tutuklu bulunduğu belirtildi.

Kadın tutukluların, İsrail güçleri tarafından gözaltına alınmalarından itibaren, gözaltı ve sorgu merkezlerinden cezaevlerine nakledilene dek geçen süreçte ve sonrasında her türlü işkence ve kötü muameleye maruz bırakıldığı ifade edildi.

Gözaltına alınmaları sırasında kadınlara ateş açıldığı ve bu durumun yaralanmalara yol açtığı kaydedilen raporda, Filistinli kadınların çıplak şekilde arandıkları, yaşama elverişli olmayan hücrelerde tutuldukları, fiziksel ve psikolojik işkence altında sorgulandıkları aktarıldı.

Kadın tutukluların ayrıca tıbbi ihmale maruz bırakıldıkları, yakınlarının ziyaretinin engellendiği, anne olan kadın tutukluların açık görüşü engellenerek çocuklarına sarılmalarına dahi fırsat verilmediği vurgulandı.

İsrail hapishanelerindeki kadınlardan 8'inin yaralı, 3'ünün ise "idari tutuklu" olduğu belirtildi.

Filistin resmi kaynaklarına göre, İsrail hapishanelerinde 380'i "idari tutuklu" olmak üzere 4 bin 400 Filistinli bulunuyor.

İsrail, "idari tutukluluk" adını verdiği uygulamayla Filistinlileri istihbarata dayalı 1 ila 6 ay alıkoyabiliyor.

Tutuklunun, "İsrail'in güvenliği için tehlike teşkil ettiğine" karar verilmesi halinde askeri hakim, suç isnadında bile bulunmadan tutukluluk süresini 5 yıla kadar uzatabiliyor.