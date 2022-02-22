Filistin Esirler Cemiyeti: İsrail, tutuklulara karşı toplu cezalandırma yöntemi uyguluyor - Son Dakika

Filistin Esirler Cemiyeti, İsrail Hapishaneler İdaresi'nin Ofer Cezaevi'ndeki Filistinli tutuklulara karşı toplu cezalandırma politikası uyguladığını bildirdi.

Cemiyetten yapılan yazılı açıklamada, İsrail Hapishaneler İdaresi'nin Ofer Cezaevi'ndeki Filistinlilere yönelik ihlalleri hakkında bilgi verildi.

Ofer Cezaevi'nde, İsrail makamlarının keyfi uygulamalarına tepki gösteren Filistinli tutuklulara karşı baskı ve ihlallerin sürdüğü, "para cezası, ziyaret yasağı" gibi toplu cezalandırma politikası uygulandığı ifade edildi.

İsrail hapishanelerindeki Filistinli tutuklular, üzerlerinde kurulmaya çalışılan baskı ve kısıtlamalara karşı hapishane yönetimine karşı protestolarını arttırmış, bugün tutukluların bir günlük açlık grevine gittiği duyurulmuştu. Grevin amacının, İsrail makamlarının tutuklulara yönelik sistematik cezai yaptırımları, keyfi gözaltıları ve idari tutukluluk politikasını protesto etmek olduğu belirtilmişti.

İdari tutukluluk

İsrail, "idari tutukluluk" adını verdiği uygulamayla Filistinlileri istihbarata dayalı 1 ila 6 ay alıkoyabiliyor.

Tutuklunun, "İsrail'in güvenliği için tehlike teşkil ettiğine" karar verilmesi halinde askeri hakim, suç isnadında bile bulunmadan tutukluluk süresini 5 yıla kadar uzatabiliyor.