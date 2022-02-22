Filistin Esirler Cemiyeti: İsrail, tutuklulara karşı toplu cezalandırma yöntemi uyguluyor - Son Dakika
Üye Girişi

Filistin Esirler Cemiyeti: İsrail, tutuklulara karşı toplu cezalandırma yöntemi uyguluyor

22.02.2022 21:38
Filistin Esirler Cemiyeti: İsrail, tutuklulara karşı toplu cezalandırma yöntemi uyguluyor

Filistin Esirler Cemiyeti, İsrail Hapishaneler İdaresi'nin Ofer Cezaevi'ndeki Filistinli tutuklulara karşı toplu cezalandırma politikası uyguladığını bildirdi.

Filistin Esirler Cemiyeti, İsrail Hapishaneler İdaresi'nin Ofer Cezaevi'ndeki Filistinli tutuklulara karşı toplu cezalandırma politikası uyguladığını bildirdi.

Cemiyetten yapılan yazılı açıklamada, İsrail Hapishaneler İdaresi'nin Ofer Cezaevi'ndeki Filistinlilere yönelik ihlalleri hakkında bilgi verildi.

Ofer Cezaevi'nde, İsrail makamlarının keyfi uygulamalarına tepki gösteren Filistinli tutuklulara karşı baskı ve ihlallerin sürdüğü, "para cezası, ziyaret yasağı" gibi toplu cezalandırma politikası uygulandığı ifade edildi.

İsrail hapishanelerindeki Filistinli tutuklular, üzerlerinde kurulmaya çalışılan baskı ve kısıtlamalara karşı hapishane yönetimine karşı protestolarını arttırmış, bugün tutukluların bir günlük açlık grevine gittiği duyurulmuştu. Grevin amacının, İsrail makamlarının tutuklulara yönelik sistematik cezai yaptırımları, keyfi gözaltıları ve idari tutukluluk politikasını protesto etmek olduğu belirtilmişti.

İdari tutukluluk

İsrail, "idari tutukluluk" adını verdiği uygulamayla Filistinlileri istihbarata dayalı 1 ila 6 ay alıkoyabiliyor.

Tutuklunun, "İsrail'in güvenliği için tehlike teşkil ettiğine" karar verilmesi halinde askeri hakim, suç isnadında bile bulunmadan tutukluluk süresini 5 yıla kadar uzatabiliyor.

YORUMLAR
500
Filistin'den ABD Kongresi'ne 'iki devletli çözümü koruma ve Filistin'i tanıma' çağrısı Filistin'den ABD Kongresi'ne 'iki devletli çözümü koruma ve Filistin'i tanıma' çağrısı Antalya'da havadan yapılan denetimlerde 130 sürücüye ceza uygulandı Antalya'da havadan yapılan denetimlerde 130 sürücüye ceza uygulandı

Filistin Esirler Cemiyeti, Para Cezası, Cezaevi, İsrail, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Filistin Esirler Cemiyeti: İsrail, tutuklulara karşı toplu cezalandırma yöntemi uyguluyor - Son Dakika


Son Dakika
21:13 Ukrayna ve Rusya'nın karşılaştırmalı askeri güçleri!
21:02 Son Dakika: Rusya, Ukrayna'daki diplomatik personelini tahliye etme kararı aldı
20:53 Fenerbahçe bir türlü ikna edememişti! Beşiktaş, dünyaca ünlü hocayla iletişime geçti
20:25 Mbappe'nin annesi tüm sırrı ortaya döktü! Önemli transfer için geri sayım başladı
19:50 Son Dakika: Putin, dünyaya meydan okudu: Minsk Barış Anlaşması artık yok
20:12 Halil Falyalı cinayetini aydınlatacak görüntüler! Mustafa Söylemez'in Sedat Peker'in akrabasıyla görüştüğü anlar ortaya çıktı
19:37 Son Dakika: Ülkemizde 22 Şubat günü koronavirüs sebebiyle 271 kişi vefat etti, 86 bin 70 yeni vaka tespit edildi
19:36 Ünlü golcünün sözleri futbolseverleri üzdü: Maç izlemek bile beni korkutuyor
19:22 Son Dakika: NATO'dan Rusya'ya mesaj: 120 gemimiz hazır, Ukrayna'nın yanında olacağız
16:41 Ukrayna'da hangi Türk şirketler faaliyette? Olası bir savaş ekonomimize doğrudan tehdit
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.02.2022 21:45:41. #1.11#
SON DAKİKA: Filistin Esirler Cemiyeti: İsrail, tutuklulara karşı toplu cezalandırma yöntemi uyguluyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement