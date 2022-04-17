"Filistin Esirler Günü" dolayısıyla gösteri - Son Dakika
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"Filistin Esirler Günü" dolayısıyla gösteri

17.04.2022 19:52

İsrail hapishanelerindeki Filistinli tutuklulara destek gösterisi programından detaylar Eski tutuklu Eyat Ebu Fenune'nin konuşması İslami Cihad Hareketi lideri Cemil Alyan'in konunşması GAZZE - Gazze Şeridi'nde, Filistin Esirler Günü dolayısıyla İsrail hapishanelerindeki Filistinli...

İsrail hapishanelerindeki Filistinli tutuklulara destek gösterisi programından detaylar

Eski tutuklu Eyat Ebu Fenune'nin konuşması

İslami Cihad Hareketi lideri Cemil Alyan'in konunşması GAZZE - Gazze Şeridi'nde, Filistin Esirler Günü dolayısıyla İsrail hapishanelerindeki Filistinli tutuklulara destek gösterisi düzenlendi. Gazze kentindeki Uluslararası Kızılhaç Komitesi binası önünde bir araya gelen göstericiler, Filistin bayrakları ve İsrail hapishanelerindeki tutukluların fotoğrafları taşıdı.

Filistin Esirler Günü dolayısıyla gösteri
Filistin Esirler Günü dolayısıyla gösteri
Filistin Esirler Günü dolayısıyla gösteri

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Filistin, İsrail, Gazze, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 'Filistin Esirler Günü' dolayısıyla gösteri - Son Dakika


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SON DAKİKA: "Filistin Esirler Günü" dolayısıyla gösteri - Son Dakika
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