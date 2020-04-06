Filistin Gazeteciler Sendikası Başkanı Nasır Ebu Bekir, Anadolu Ajansının (AA), Orta Doğu'da ve dünyada doğru ve güvenilir haberin temel kaynağı olduğunu belirtti.



Ebu Bekir, AA'nın 100. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla yaptığı açıklamada, kurum yönetimi ve çalışanlarını tebrik ederek, başarılarının devamını diledi.



"Anadolu Ajansı, Orta Doğu'da ve dünyada doğru ve güvenilir haberin temel kaynağı haline geldi." diyen Ebu Bekir, AA'nın haber ağının tüm dünyaya yayıldığını ve bu durumun Ajansın gücüne güç kattığını ifade etti.



Ebu Bekir, AA'nın bu şekilde ilerlemesi halinde gelecekte daha da büyüyeceğini dile getirdi.

"AA, hakkın ve hakikatin sesini duyurdu"

Kudüs'ün ileri gelenlerinden ve Hamas sorumlularından Ahmed Attun da AA'nın 100. yılını tebrik etti.

İsrail'in Kudüs'ten Ramallah'a sürgüne gönderdiği Attun, AA'nın 100. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla yaptığı açıklamada, "Anadolu Ajansı, hakkın ve hakikatin sesini duyurdu. Arap ve İslam alemindeki meselelere ayrıcalıklı ve profesyonel bir şekilde ışık tuttu." dedi.

Attun, "Anadolu Ajansı özellikle işgal altında bulunan Kudüs'teki Filistinlilerin acılarının yansıtılmasında büyük bir role sahip. Anadolu Ajansının, işgalcilerin Müslümanlara ve Hristiyanlara ait kutsal mekanlar ile Kudüslülere karşı uygulamalarını daha da fazla gün yüzüne çıkarmasını umuyoruz." ifadelerini kullandı.

Ajans yönetimini ve çalışanlarını tebrik eden Attun, geçmişte olduğu gibi gelecekte de AA'nın başarılarının devam etmesi temennisinde bulundu.