Üye Girişi
Filistin, Gazze'ye tıbbi cihazların girişi için BM'nin İsrail'e baskı yapmasını istiyor - Son Dakika

Filistin, Gazze'ye tıbbi cihazların girişi için BM'nin İsrail'e baskı yapmasını istiyor

03.02.2022 21:41
Filistin, Gazze'ye tıbbi cihazların girişi için BM'nin İsrail'e baskı yapmasını istiyor

Filistin Sağlık Bakanlığı, Gazze Şeridi'ne tıbbi cihazların girişi için Birleşmiş Milletler'in (BM) İsrail'e baskı yapması çağrısında bulundu.

Filistin Sağlık Bakanlığı, Gazze Şeridi'ne tıbbi cihazların girişi için Birleşmiş Milletler'in (BM) İsrail'e baskı yapması çağrısında bulundu.

Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Gazze'deki Sağlık Bakan Yardımcısı Yusuf Ebu Riş, BM Filistin İnsani İşler Koordinatörü Lynn Hastings ile görüştü.

Görüşmede Ebu Riş, Gazze'ye "Kovid-19 ile mücadelede kullanılacak tıbbi cihaz malzemelerinin ve yedek parçaların girişi için İsrail'e baskı yapılması gerektiğini" belirtti.

Ebu Riş, "İsrail, birçok tıbbi teşhis cihazının ve yedek parçalarının bölgeye girişini engellemeye devam ediyor, bu da Kovid-19 ile mücadele çabalarında ciddi sıkıntılara neden oluyor." ifadelerini kullandı.

Gazze'deki Kovid-19 vakalarında hızlı bir artış görüldüğüne dikkati çeken Ebu Riş, Gazze'nin hiçbir sebep olmadan tıbbi ekipmandan yoksun bırakıldığını vurguladı.

Sağlık Bakanlığı çeşitli vesilelerle İsrail tarafından alıkonulan tıbbi cihazların Gazze Şeridi'ne teslim edilmesini talep ediyor.

Ayrıca Bakanlık, İsrail ablukası nedeniyle 15 yıldan fazla bir süredir ilaç, malzeme ve tıbbi cihaz eksikliği nedeniyle krizle karşı karşıya olduğunu defalarca duyurmuştu.

İsrail, yaklaşık 2 milyon Filistinlinin yaşadığı Gazze Şeridi'ni 2006'dan bu yana kara, deniz ve havadan abluka altında tutuyor.

YORUMLAR
500

Birleşmiş Milletler, Filistin, İsrail, Gazze, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Filistin, Gazze'ye tıbbi cihazların girişi için BM'nin İsrail'e baskı yapmasını istiyor - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
21:42 Fenerbahçe'nin Konferans Ligi kadrosuna yıldız futbolcular dahil olmadı! Taraftar sinirden deliye döndü
21:33 Hamile genç kız, iş görüşmesi için gittiği fabrikada feci şekilde hayatını kaybetti
21:29 HDP'li milletvekilinin PKK'lı oğluna 9 yıl 7 ay hapis cezası verildi
21:12 Fenerbahçe antrenmanındaki görüntüsü çok konuşulmuştu! Ozan Tufan'ın İngiltere'de kaç kilo verdiği öğrenildi
20:56 Fenerbahçe, ünlü golcünün tüm şartlarını kabul etti! Resmi imzanın atılması an meselesi
20:47 Sokaktaki bankta güpegündüz kimseye aldırmadan cinsel ilişkiye girdiler
20:46 Son Dakika: Araç sahipleri dikkat! LPG oto gaza zam geldi
20:45 Seçim anketine Kılıçdaroğlu damga vurdu! İkinci turda aldığı yüzde 51.5'lik oy çok konuşulacak
20:17 Dünyaca ünlü şarkıcı ayak parmaklarının fotoğrafını satarak gelir elde ediyor! Kazandığı para şaşkınlık yarattı
20:03 Vedat Muriqi, İspanya'nın gündemine oturdu! Kimsenin yapamadığını ilk maçında başardı
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.02.2022 21:49:03. #1.11#
SON DAKİKA: Filistin, Gazze'ye tıbbi cihazların girişi için BM'nin İsrail'e baskı yapmasını istiyor - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement