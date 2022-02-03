Filistin, Gazze'ye tıbbi cihazların girişi için BM'nin İsrail'e baskı yapmasını istiyor - Son Dakika

Filistin Sağlık Bakanlığı, Gazze Şeridi'ne tıbbi cihazların girişi için Birleşmiş Milletler'in (BM) İsrail'e baskı yapması çağrısında bulundu.

Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Gazze'deki Sağlık Bakan Yardımcısı Yusuf Ebu Riş, BM Filistin İnsani İşler Koordinatörü Lynn Hastings ile görüştü.

Görüşmede Ebu Riş, Gazze'ye "Kovid-19 ile mücadelede kullanılacak tıbbi cihaz malzemelerinin ve yedek parçaların girişi için İsrail'e baskı yapılması gerektiğini" belirtti.

Ebu Riş, "İsrail, birçok tıbbi teşhis cihazının ve yedek parçalarının bölgeye girişini engellemeye devam ediyor, bu da Kovid-19 ile mücadele çabalarında ciddi sıkıntılara neden oluyor." ifadelerini kullandı.

Gazze'deki Kovid-19 vakalarında hızlı bir artış görüldüğüne dikkati çeken Ebu Riş, Gazze'nin hiçbir sebep olmadan tıbbi ekipmandan yoksun bırakıldığını vurguladı.

Sağlık Bakanlığı çeşitli vesilelerle İsrail tarafından alıkonulan tıbbi cihazların Gazze Şeridi'ne teslim edilmesini talep ediyor.

Ayrıca Bakanlık, İsrail ablukası nedeniyle 15 yıldan fazla bir süredir ilaç, malzeme ve tıbbi cihaz eksikliği nedeniyle krizle karşı karşıya olduğunu defalarca duyurmuştu.

İsrail, yaklaşık 2 milyon Filistinlinin yaşadığı Gazze Şeridi'ni 2006'dan bu yana kara, deniz ve havadan abluka altında tutuyor.