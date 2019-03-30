Filistin Gösterisinde İsrail Taraftarlarından Provokasyon

Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da, Filistin'e destek gösterisi düzenlenirken bir grup İsrail taraftarı provokasyonda bulundu.

Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da, Filistin'e destek gösterisi düzenlenirken bir grup İsrail taraftarı provokasyonda bulundu.



Filistinli Evi Vakfınca ünlü Dam Meydanı'nda, 30 Mart Filistin Toprak Günü'nün 43. yıl dönümü ve "Büyük Dönüş Yürüyüşü"nün birinci yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen gösteriye, Müslümanların yanı sıra Hollandalılar da katıldı.



Filistin bayrakları ile "Özgür Filistin" ve "İsrail Terörist" sloganları atan göstericiler, Gazze sınırında 30 Mart 2018'den beri 200'den fazla Filistinlinin şehit edilmesine ve binlerce kişinin yaralanmasına tepki gösterdi.



Gösteride, yapılan konuşmalarda, Birleşmiş Milletler'in (BM) bu zamana kadar İsrail ile ilgili aldığı kararların çoğunu ihlal ettiğine işaret edilerek, buna rağmen İsrail'i eleştirenlerin antisemitizm ve Yahudi düşmanlığı ile suçlandığına dikkat çekildi. İsrail'i boykot etmenin ve uygulanan yaptırımların ise terörle eş tutulduğu belirtildi.



İsrail taraftarlarından provokasyon



Ayrıca gösteride, İsrail bayrakları açan bir grup İsrail taraftarı östericileri sürekli provoke etti.



Filistin taraftarlarına saldırı, hakaret ve buna benzer sebeplerden dolayı bir çok kez gözaltına alınan eski bir İsrail askeri sürekli gösteri alanına yaklaşarak Filistin tarafını provoke etmesi sonucu kısa süreli gerginlikler yaşandı.



Gösteri alanına gelerek duruma müdahale eden polisin, İsrail taraftarlarının izinsiz gösterisinin devam etmesine engel olmadığı ve güvenliği sağlamak yerine meydandan ayrıldığı görüldü.



Filistinli Evi Vakfı Başkanı Amin Abou Rachid, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sadece Filistin Toprak Günü'nü anmak için değil özellikle Gazze'de yaşanan olayları ve ABD'nin Golan Tepeleri'nde İsrail hakimiyetini tanıma kararını da protesto etmek için gösteri yaptıklarını söyledi.



Gazze'deki Filistinlelere dayanışma içerisinde olduklarını belirten Rachid, "Uluslararası toplum artık uyanıp İsrail'in Gazze'de yaptığı katliamı görmesi lazım. İsrail bir yıl içerisinde 200'den fazla insanı öldürdü. Filistinliler barışçıl bir şekilde bayrakları ile gösteri yaparken, İsrail tanklarla, ağır silahlarla karşılık veriyor." dedi.



Rachid, İsrail taraftarlarının yaptıkları gösteriyi provoke etmeleriyle ilgili, "Belediye ile görüşmemizde bugün Dam Meydanı'nda sadece bizim gösteri yapmamıza izin verildi. Buna rağmen İsrail taraftarları özellikle bugün buraya gelip olay çıkararak gösterilerimizin yasaklanmasını sağlamak için provoke ettiler. Polisi bu konuda bir kaç kere aradığımız halde geç geldiler ve duruma fazla müdahale etmediler ve izinleri olmamasına rağmen İsrail taraftarlarını meydandan uzaklaştırmadılar." ifadesini kullandı.



Büyük Dönüş Yürüyüşü



Filistinliler, 30 Mart 2018'den bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'nin İsrail sınırında, "Büyük Dönüş Yürüyüşü" adıyla barışçıl eylemler düzenliyor.



İsrail askerleri ise "sürgün edildikleri topraklarına geri dönmeyi ve 2006'dan beri Gazze'ye uygulanan hukuksuz ablukanın kaldırılmasını" talep eden sivil halkın üzerine gerçek mermilerle ateş açıyor.



Gazze'deki Sağlık Bakanlığı verilerine göre, İsrail askerlerinin 30 Mart 2018'den bu yana devam eden barışçıl gösterilere müdahalesinde, 200'den fazla Filistinli şehit oldu.



Toprak Günü



İsrail, 30 Mart 1976'da ülkenin kuzeyindeki Celile bölgesinde yaşayan İsrail vatandaşı Filistinlilere ait binlerce dönüm araziye el koydu. Bunun üzerine Filistin halkı, bu gasbı protesto için genel greve gitti ve gösteriler düzenledi.



İsrail polisi gösterilere katılan Filistinlilere ateş açarak 6 kişiyi şehit etti, çok sayıda kişiyi yaraladı. "Toprak Günü" olarak anılan bu olay, İsrail ile Filistin arasındaki çatışmanın kaynağı olan toprak konusunda Filistinlilerin gösterdiği direnişin simgesi olarak görülüyor.

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