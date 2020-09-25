- Filistin halkı, seçimleri umutla bekliyor - Son Dakika

- Filistin halkı, seçimleri umutla bekliyor

- Filistin halkı, seçimleri umutla bekliyor Hamas ile Fetih'in seçimler konusunda uzlaşıya varmasının ardından halk da seçimlerin bir an evvel gerçekleştirilmesini umutla bekliyor.

- Filistin halkı, seçimleri umutla bekliyor

GAZZE - Hamas ile Fetih'in seçimler konusunda uzlaşıya varmasının ardından halk da seçimlerin bir an evvel gerçekleştirilmesini umutla bekliyor.

Filistin'de Gazze Şeridi'ni kontrol altında tutan Hamas ile Batı Şeria'yı yöneten Fetih, 2006'dan bu yana ilk genel seçimlerin düzenlenmesi için dün anlaşmıştı. Altı ay içinde sandıkların kurulması kararına varılan anlaşmanın ardından Gazze ve Batı Şeria halkı seçimi merakla beklemeye başladı. Batı Şeria ve Gazze'de yaşayan Filistinliler, önce parlamento seçimi, ardından Filistin yönetimi başkanlığı seçimi ve son olarak da Filistin Kurtuluş Örgütü Merkez Konseyi seçimlerinin bir an önce gerçekleştirilerek iki kent arasındaki 13 yıllık bölünmüşlüğün son bulmasını istiyor.

Batı Şeria'da bulunan Ramallah kentinde yaşayan Jawwad Jaradat, iç bölünmenin İsrail'e, işgal ettiği Filistin topraklarındaki planlarını gerçekleştirme fırsatı verdiğini ifade ederek, "İsrail pek çok kararı uygularken, Filistin, iç bölünme nedeniyle bu kararları engelleyemedi" dedi. Hamas ve Fetih'e, İsrail'in işgal planına karşı uzlaşma çabalarını arttırma çağrısı yapan Jaradat, İsrail ve Arap ülkelerinin vardığı normalleşme anlaşmalarına dikkat çekerek, "Yıllarca süren iç bölünmenin ardından halk uzlaşma çabalarının bir kez daha başarısızlıkla sonuçlanmasından endişe ediyor. Ancak, özellikle Hamas ve Fetih arasında Türkiye'de gerçekleştirilen görüşmeler dikkate alındığında bu kez bu çabaların farklı olduğunu görüyoruz. Çabaların bu defa, en kısa sürede başarılı ile sonuçlanmasını umut ediyoruz" ifadelerini kullandı.

"Filistin'deki bölünme Arap ülkelerinin İsrail ile ilişkileri normalleştirmesinin asıl nedeni"

Ramallah'ta yaşayan Ibrahim al-Arouri, Filistin topraklarında genel seçimlerin yapılmasının Filistinlilerin hakları için mücadele etmesini sağlayacak yeni siyasi stratejiler belirleyecek birleşmiş bir Filistin cephesiyle sonuçlanacağını dile getirdi. Durumu İsrail ya da Arap ülkelerinin sonlandırmayacağını liderlerinin sonlandıracağını ifade ederek, "Filistin'in iç bölünmesi, Arap ülkelerinin İsrail ile ilişkileri normalleştirmesinin asıl nedeni. Buna rağmen, Filistin liderlerinin İsrail'in işgaline karşı birleşeceğine inanıyorum" ifadelerini kullandı.

Gazze Şeridi'nde yaşayan Mamdouh al-Khaldy ise, zor yaşam koşullarının iç bölünmenin sonucu olduğunu söyleyerek, "Sadece İsrail değil, Hamas ve Fetih de kötüleşen koşullardan sorumlu. Filistin'deki bölünmeye üzülüyoruz. Hamas ve Fetih'e sesleniyorum, sahada gerçekten uzlaşmaya varın. Çünkü, mevcut durumdan yorulduk. İç bölünme yüzünden, Kudüs'ü Yahuleştirmeye çalışıyorlar, Arap ülkeleri İsrail ile ilişkilerini normalleştiriyor.

- Filistin halkı, seçimleri umutla bekliyor

Filistin, İsrail, Hamas, Arap, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.09.2020 11:24 - Kaynak: İHA

Son Dakika Politika - Filistin halkı, seçimleri umutla bekliyor - Son Dakika


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