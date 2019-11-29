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"Filistin Halkıyla Uluslararası Dayanışma Günü" gösterisi

6 saat önce

İsrail'in İstanbul Başkonsolosluğu önünde toplanan bir grup, 29 Kasım Filistin Halkıyla Uluslararası Dayanışma Günü dolayısıyla basın açıklaması yaptı.

İsrail'in İstanbul Başkonsolosluğu önünde toplanan bir grup, 29 Kasım Filistin Halkıyla Uluslararası Dayanışma Günü dolayısıyla basın açıklaması yaptı.

Emperyalizme ve Siyonizme Karşı Filistin Dostları üyesi bir grup, Levent'teki başkonsolosluk binası önünde toplandı.

Grup adın açıklama yapan Naz Şakar, her yıl Filistin dostlarının, Filistin halkıyla dayanışma içerisinde olduğunu göstermek için bu toplantıyı düzenlediklerini belirtti.

Filistin'in haklı ve meşru mücadelesine herkesi çağırdıklarını belirten Şakar, şunları söyledi:

"Siyonist işgale karşı mücadele, sadece Filistin halkının mücadelesi değildir. Siyonist İsrail var olduğu sürece, ABD emperyalizmi Orta Doğu'da bulunduğu sürece bölgemizdeki hiçbir halkın güvenliğinden, selametinden bahsedilmez. Emperyalizme ve siyonizme karşı Filistin dostları olarak, Türkiye'de İsrail'e karşı mücadeleyi çok daha güçlü ve kararlı bir şekilde yükseltmeye devam edeceğimizi duyuruyoruz."

Filistin Halkıyla Uluslararası Dayanışma Günü gösterisi

Filistin, İstanbul, İsrail, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 29.11.2019 09:49 Kaynak: AA
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