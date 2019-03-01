Son Dakika Haberleri: Filistin - Han Yunus - İsrail Askerleri Gazze Sınırında 21 Filistinliyi Yaraladı (2) - Han

Filistin - Han Yunus - İsrail Askerleri Gazze Sınırında 21 Filistinliyi Yaraladı (2) - Han

55 dakika önce

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Sınırda bekleyen ambulanslar ve göstericile Filistin ve Cezayir bayrağı taşıyanlar İsrail askerlerinin göz yaşartıcı gaz ile müdahalesi Sınırdan göz yaşartıcı gaz sebebi ile yükselen dumanlar İsrail askerlerinin abluka altındaki Gazze Şeridi sınırında düzenlenen barışçıl...

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Sınırda bekleyen ambulanslar ve göstericile
Filistin ve Cezayir bayrağı taşıyanlar
İsrail askerlerinin göz yaşartıcı gaz ile müdahalesi
Sınırdan göz yaşartıcı gaz sebebi ile yükselen dumanlar
İsrail askerlerinin abluka altındaki Gazze Şeridi sınırında düzenlenen barışçıl "Büyük Dönüş Yürüyüşü" gösterilerine müdahalesinde 21 Filistinli yaralandı.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Gazze Şeridi'nin doğu sınırında düzenlenen gösterilerde, İsrail askerlerinin gerçek mermi ve gaz bombaları kullandığı müdahalesinde 21 Filistinlinin yaralandığı belirtildi.

Açıklamada 17 kişinin gerçek mermiyle, 3 sağlık görevlisi ve 1 gazetecinin ise gaz kapsülü isabet etmesi sonucu yaralandığı aktarıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 07:32 Kaynak: AA

Filistin, İsrail, Gazze, Güncel
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