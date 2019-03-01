Filistin - Han Yunus - İsrail Askerleri Gazze Sınırında 21 Filistinliyi Yaraladı (2) - Han

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Sınırda bekleyen ambulanslar ve göstericile Filistin ve Cezayir bayrağı taşıyanlar İsrail askerlerinin göz yaşartıcı gaz ile müdahalesi Sınırdan göz yaşartıcı gaz sebebi ile yükselen dumanlar İsrail askerlerinin abluka altındaki Gazze Şeridi sınırında düzenlenen barışçıl...

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:



Sınırda bekleyen ambulanslar ve göstericile

Filistin ve Cezayir bayrağı taşıyanlar

İsrail askerlerinin göz yaşartıcı gaz ile müdahalesi

Sınırdan göz yaşartıcı gaz sebebi ile yükselen dumanlar

İsrail askerlerinin abluka altındaki Gazze Şeridi sınırında düzenlenen barışçıl "Büyük Dönüş Yürüyüşü" gösterilerine müdahalesinde 21 Filistinli yaralandı.



Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Gazze Şeridi'nin doğu sınırında düzenlenen gösterilerde, İsrail askerlerinin gerçek mermi ve gaz bombaları kullandığı müdahalesinde 21 Filistinlinin yaralandığı belirtildi.



Açıklamada 17 kişinin gerçek mermiyle, 3 sağlık görevlisi ve 1 gazetecinin ise gaz kapsülü isabet etmesi sonucu yaralandığı aktarıldı.

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