Son Dakika Haberleri: Filistin, Hollanda'nın UNRWA'ya yeniden yardımda bulunmasından memnun
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Filistin, Hollanda'nın UNRWA'ya yeniden yardımda bulunmasından memnun

6 saat önce

Filistin Başbakanı Muhammed Iştiyye, Hollanda'nın, Filistinli Mültecilere Yardım Kuruluşu'na (UNRWA) finansal yardımları yeniden başlatma kararı almasını memnuniyetle karşıladı.

Filistin, Hollanda'nın UNRWA'ya yeniden yardımda bulunmasından memnun, System.String[]

Filistin Başbakanı Muhammed Iştiyye, Hollanda'nın, Filistinli Mültecilere Yardım Kuruluşu'na (UNRWA) finansal yardımları yeniden başlatma kararı almasını memnuniyetle karşıladı.

Iştiyye yaptığı yazılı açıklamada, Hollanda'nın finansal yardıma yeniden başlamasının, ABD'nin yardımları kesmesiyle oluşan mali açığın etkilerinin azaltılmasına katkı sağlayacağını belirtti.

UNRWA'nın desteklenmesi ve faaliyetlerini sürdürmesi konusunda uluslararası alanda görüş birliği olduğunu aktaran Iştiyye, kuruluşun, Filistinli mülteciler meselesine adil çözüm getirilmediği bir ortamda bu mültecilerin onurlu bir yaşam sürmesine katkıda bulunduğunu vurguladı.

UNRWA'dan dün yapılan yazılı açıklamada, Hollanda yönetiminin, temmuz ayında askıya aldığı finansal yardımlara yeniden başlama kararı aldığı duyurulmuştu.

Hollanda'nın UNRWA'ya sunduğu finansal desteğin 13 milyon avroya ulaştığı belirtiliyor.

Donald Trump'ın başkanlık koltuğuna oturmasından kısa süre sonra ABD'nin UNRWA'ya yaptığı finansal desteği kesmesi, uluslararası yardım kuruluşunu büyük sıkıntıya sokmuştu.

Hollanda ve İsviçre UNRWA'da "görevi kötüye kullanma" yönünde son dönemde ortaya atılan iddiaların ardından 31 Temmuz'da söz konusu kuruluşa yönelik finansal yardımları askıya almıştı.

Birleşmiş Milletler (BM) ise 1 Ağustos'ta iddialara ilişkin soruşturma başlattığını duyurmuştu.

UNRWA, Filistinli mültecilere yardım amacıyla 1949'da kuruldu. UNRWA'ya kayıtlı 5,9 milyon Filistinli mülteciden 2,1 milyonu Ürdün'de, 1 milyon 445 bini Gazze'de yaşıyor. Batı Şeria, Suriye ve Lübnan'da da Filistinli mülteciler bulunuyor.

Amerika Birleşik Devletleri, Filistin, Hollanda, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.12.2019 03:38 Kaynak: AA
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