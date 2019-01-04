Son Dakika Haberleri: Filistin Hükumeti, Filistin Yayın Kurumu'na Yapılan Saldırıyı Kınadı

Filistin Hükumeti, Filistin Yayın Kurumu'na Yapılan Saldırıyı Kınadı

1 saat önce

Filistin hükümeti, Gazze'deki Filistin Yayın Kurumu'nun (PBC) merkezine maskeli saldırganlarca yapılan saldırıyı kınadı.

Filistin Hükumeti, Filistin Yayın Kurumu'na Yapılan Saldırıyı Kınadı, System.String[]
Filistin hükümeti, Gazze'deki Filistin Yayın Kurumu'nun (PBC) merkezine maskeli saldırganlarca yapılan saldırıyı kınadı.

Filistin hükümet sözcüsü Yusuf El- Mahmud Filistin resmi haber ajansı Wafa'ya yaptığı açıklamada olayı 'Filistin Devleti'nin resmi ve egemen organlarına kaosun paralı askerleri tarafından yapılan barbarca bir saldırı' olarak nitelendirildi.

Bugün erken saatlerde kimliği bilinmeyen 5 maskeli saldırgan, GazzeTal Al-Hawa Mahallesindeki TV binasını bastı ve ellerindeki bıçak ve coplarla binadaki ekipman, kamera, bilgisayar, mobilya ve güvenlik kameralarına zarar verdi. - N

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 06:47 Kaynak: DHA

Dünya
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