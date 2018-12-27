Son Dakika Haberleri: Filistin Hükümeti, İsrail'den Meyve ve Sebze İthalatını Durdurdu

Filistin Hükümeti, İsrail'den Meyve ve Sebze İthalatını Durdurdu

1 saat önce

Filistin hükümeti, mütekabiliyet ilkesine göre, İsrail'den meyve, sebze ve kanatlı hayvan ithalatını durdurduğunu açıkladı.

Filistin Hükümeti, İsrail'den Meyve ve Sebze İthalatını Durdurdu, System.String[]
Filistin hükümeti, mütekabiliyet ilkesine göre, İsrail'den meyve, sebze ve kanatlı hayvan ithalatını durdurduğunu açıkladı.

Filistin resmi haber ajansı WAFA'nın haberine göre, Filistin hükümeti, İsrail makamlarının geçen hafta Batı Şeria'dan sebze ve meyve ithalatını durdurma kararına aynıyla karşılık vererek İsrail'den meyve, sebze ve kanatlı hayvan ithalatını durdurduğunu belirtti.

İsrail televizyon kanalı Kanal 12'nin haberine göre Filistin Tarım Bakanlığı'nın, Aralık ayı içerisinde İsrail'den canlı koyun ithalatını durdurmasının ardından Tel Aviv yönetimi cezai bir önlem olarak Batı Şeria'dan meyve ve sebze ithalatını durdurma kararı almıştı.

Filistin Tarım Bakanı Yardımcısı Abdullah Lahlul, geçen hafta yaptığı açıklamada, söz konusu kararın, ulusal ürünün korunması ve Filistinli çiftçiye makul bir gelir sağlamak için alınan teknik bir karar olduğunu söylemişti.

Filistinli çiftçiler, İsrail ve Batı Şeria arasındaki kontrol noktalarından birisi yakınlarında geçen hafta düzenlediği eylemde, Filistin sebze ve meyvelerinin İsrail pazarına girişinin engellenmesini protesto etmişti.

Filistin hükümeti, İsrail'in Filistin ürünlerine yönelik benzer bir kararının ardından mütekabiliyet ilkesi uyarınca Mart 2016'da da İsrail'in et ve süt mamullerinden 5 ürünün girişine izin verilmeyeceğini duyurmuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 03:35 Kaynak: AA

İsrail, Filistin, Güncel
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