Filistin hükümeti sağlık çalışanları, kronik hastalığı olanlar ve yaşlılara 3. doz aşının yapılması kararı aldı - Son Dakika

Filistin hükümeti, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı mücadelede sağlık çalışanları, kronik hastalığı olanlar ve yaşlılara 3. doz aşının uygulanması kararı verdi.

Başbakan Muhammed İştiyye'nin başkanlık ettiği Koronavirüsle Mücadele Ulusal Acil Durum Komitesi toplantısının ardından yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, İştiyye, 3. doz aşının sağlık çalışanları, kronik hastalar ve yaşlılardan oluşan ilk sıradaki gruplara uygulanacağını duyurdu.

Akademisyenler, yönetim kadroları ve öğrencilerin yüzde 70 oranında aşılanması gereğine işaret eden İştiyye, yeni öğretim yılının yüz yüze başlaması için bunun gerekli olduğunu, ilk öğretimde 16 yaş ve üzeri öğrencilerin aşılanması için hazırlık yapıldığını kaydetti.

İştiyye, vaka sayılarının artmaya devam ettiğini, özellikle Gazze başta olmak üzere salgından ölüm sayılarının yükseldiğine dikkat çekti.

Aşıya ulaşım konusunda sıkıntı olmadığını dile getiren İştiyye, Batı Şeria'da 70 merkezde, Gazze'de de birçok noktada aşı yapılabildiğinin altını çizdi.

İştiyye, Dünya Sağlık Örgütü'nden 200 bin Moderna aşısının yarın ülkeye ulaşacağını, Pfizer-BioNTech aşısından satın alınan 1 milyon dozun eylül başında gelmiş olacağını vurguladı.

Filistin Sağlık Bakanlığının verilerine göre, yaklaşık 2 milyon nüfuslu Gazze Şeridi'nde bugüne kadar 1125 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti, vaka sayısı 122 bine ulaşırken, 116 bin kişi hastalığı atlattı.