Filistin hükümeti uluslararası toplumu İsrail'in saldırılarını durdurmaya çağırdı - Son Dakika
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Filistin hükümeti uluslararası toplumu İsrail'in saldırılarını durdurmaya çağırdı

11.04.2022 18:26
Filistin hükümeti uluslararası toplumu İsrail'in saldırılarını durdurmaya çağırdı

Filistin hükümeti, uluslararası topluma "İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırılarını durdurma ve öldürme politikasının önüne geçme" çağrısı yaptı.

Filistin hükümeti, uluslararası topluma " İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırılarını durdurma ve öldürme politikasının önüne geçme" çağrısı yaptı.

Filistin Başbakanı Muhammed Iştiyye, Bakanlar Kurulu toplantısının açılışında, İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırılarıyla tansiyonu yükselttiğine dikkati çekti.

Iştiyye, "İsrail, öldürmek için ateş aç politikası yürütüyor. İsrail, her yerde Filistin halkına yönelik saldırılarıyla tansiyonu yükseltiyor. Cenin'de, El-Halil'de ve özellikle Kudüs'te. Mescid-i Aksa'ya yönelik tekrarlanan baskınlar, Yahudi yerleşimcilerin saldırıları ve İsrailli yetkililerin silahlanma çağrıları gerginliği artırma ve öldürmeye davettir." dedi.

Tel Aviv yönetiminin sergilediği tutumun yanı sıra ufukta siyasi çözüm görülmemesi ve Filistinlilerin uluslararası çifte standartlara öfkesi gibi faktörlerin tansiyonun yükseleceğine işaret ettiğini vurgulayan Iştiyye, bu nedenle uluslararası toplumun "İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırılarını durdurma ve öldürme politikasının önüne geçmesi gerektiğini" söyledi.

"İsrail mahkemesinin gayrimeşru kararı kabul edilemez"

Iştiyye ayrıca, "Filistinli şehit ve tutukluların ailelerine ödeme yaptığı için Filistin yönetimini teröre destek vermekle suçlayan" İsrail mahkemesi kararına tepki gösterdi.

İsrail mahkemesini "işgal araçlarından biri" olarak nitelendiren Filistin Başbakanı, "İsrail mahkemesinin gayrimeşru olarak verdiği bu karar kabul edilemez. Bizler şehit ve tutukluların yetimlerine karşı görevimizi yerine getiriyoruz." diye konuştu.

Yedioth Ahronoth gazetesinin dün yayımladığı haberde, İsrail mahkemesinin, "Filistin yönetiminin tutuklu ve ailelerine yaptığı ödemenin eylemleri gerçekleştirmenin önünü açma" olarak gören bir karar aldığı belirtilmişti.

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Filistin, İsrail, Kudüs, Aksa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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