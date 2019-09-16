Filistin hükümeti Ürdün Vadisi'nde toplandı

Filistin hükümeti, haftalık kabine toplantısını İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun İsrail'e ilhak edilmesi vaadinde bulunduğu işgal altındaki Batı Şeria'nın doğu bölgesinde yer alan Ürdün Vadisi'ndeki Fasayil beldesinde gerçekleştirdi.

İsrail kabinesinin haftalık toplantısını dün Ürdün Vadisi'nde düzenlenmesinin ardından Filistin hükümeti de bugün kabineyi aynı yerde topladı.

Filistin Başbakanı Muhammed Iştiyye, basına açık gerçekleştirilen toplantıda, " Ürdün Vadisi, Filistin coğrafyasının ayrılmaz bir parçasıdır. Ürdün Vadisi'nin İsrail'e ilhakı söylemleri kabul edilemez. Burada bulunan Yahudi yerleşimciler de illegaldir. " ifadelerini kullandı.

Iştiyye, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın talimatları doğrultusunda, Ürdün Vadisi'nin Filistin'in sebze ve meyve ihtiyacını karşılamaya devam edebilmesi için burada yaşayan Filistinlilerin hayat şartlarının iyileştirilmesine yönelik çalışmaları sürdüreceklerini dile getirdi.

Filistin hükümetinin, Ürdün Vadisi'nin Filistin kimliğine vurgu yapmak için burada toplandığına dikkati çeken Iştiyye, "İsrail'in ilhak gibi aptalca bir adım atmaya kalkışması demek imzalanmış tüm ittifakları sonlandırması anlamına geliyor. Seçim kampanyası vaadi olan bu söylemin sahadaki hakikatle bir alakası yoktur." dedi.

Iştiyye ayrıca Filistin hükümetinin İsrail'in uluslararası mahfillerde yargılanması için çalışmalarını sürdüreceğini belirterek, Tel Aviv hükümetinin Filistin topraklarını sömürgeye dönüştürdüğünü kaydetti.

Netanyahu başbakanlığındaki İsrail hükümeti, dünkü haftalık kabine toplantısını Ürdün Vadisi'nde gerçekleştirmişti.

İşgal altındaki Filistin topraklarında yapılan bu toplantıda Netanyahu, ABD Başkanı Donald Trump'ın Filistin-İsrail sorununa "çözüm bulmak" amacıyla hazırladığı ve "Yüzyılın Anlaşması" olarak nitelenen planda işgal altındaki Batı Şeria'da yer alan yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerinin "İsrail'e ilhakının" da gündeme geleceğini söylemişti.

Öte yandan İsrail kabinesi, Netanyahu'nun Ürdün Vadisi'nde yasa dışı Yahudi yerleşim birimi kurulması planını onaylamıştı.

Netanyahu, geçen haftaki kamuoyu araştırmalarında partisinin geriye düşmesi üzerine 17 Eylül'de yapılacak erken seçimde yeniden iktidara gelmesi halinde "kısa süre içinde" Batı Şeria'da yer alan Ürdün Vadisi'ni ABD yönetimiyle koordineli şekilde "İsrail'e ilhak edeceği" vaadinde bulunmuştu.