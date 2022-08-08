Filistin hükümet yetkililerinden uluslararası topluma "Gazze'deki ablukanın kaldırılması" çağrısı

Filistin hükümeti yetkilileri, uluslararası toplumdan İsrail'in Gazze Şeridi'ne 15 yıldan uzun süredir uyguladığı ablukanın kaldırılmasını ve bölgede imar çalışmalarının yeniden başlamasını istedi.

Gazze kentinde düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Hükümet Enformasyon Dairesi Başkanı Selame Maruf, İsrail'in Gazze Şeridi sakinlerine uyguladığı "toplu cezayı" sonlandırması için uluslararası topluma müdahale çağrısında bulundu.

Maruf, uluslararası topluma ve ilgili kurumlara Gazze'deki ablukanın kaldırılmasına ilişkin yardım çağrısı yaptı.

Gazze'deki Filistin Çalışma ve İskan Bakan Yardımcısı Naci Serhan da İsrail'in Gazze'ye düzenlediği son saldırılarda 18 konutun tamamen yıkıldığını, 71'inin kullanılmaz hale geldiğini ifade ederek 1675 konutun ise kısmi zarar gördüğünü aktardı.

Serhan, ayrıca bakanlığın İsrail'in Mayıs 2021'de gerçekleştirdiği önceki saldırısında zarar gören 2 bin 200 konutun imarı için fon alamadığını aktardı.

Bu konutların yeniden imarının yaklaşık 100 milyon dolar maliyeti olduğuna işaret eden Serhan, Gazze Şeridi'nin önceki saldırılar sırasında da meydana gelen kısmi zararı onarmak için yaklaşık 110 milyon dolar tazminata ihtiyacı olduğunu belirtti.

Önceki saldırıların sanayi, tarım, ekonomi ve ticaret sektörlerinde yol açtığı zararların maliyetinin 875 milyon doları olduğunu kaydeden Serhan, Mayıs 2021'deki saldırılarda yıkılanların imarının gecikmesinin gerçek anlamda donörlerin olmamasından ve mevcut fon miktarının yeterli olmamasından kaynakladığını ifade etti.

Serhan, Filistin halkının korunması, İsrail saldırılarının sona ermesi ve ablukanın kaldırılması için BM'ye acilen müdahalede bulunma çağrısı yaptı.

Sosyal Kalkınma Bakanlığı Müsteşarı Gazi Hamed, bakanlığın evleri yıkılan ya da zarar gören ailelere yardımlara başladığını söyledi.

Ailelere kira yardımı olarak bir miktar para ödemeye çalıştıklarını aktaran Hamed, uluslararası toplumdan, Filistinlilere karşı işlediği suçlar nedeniyle İsrail'in yaptırım görmesini istedi.

İsrail, saldırı hazırlığında olduğu gerekçesiyle cuma günü Gazze'deki İslami Cihad'a ait olduğunu iddia ettiği hedeflere saldırı başlatmıştı.

Saldırılar üzerine Gazze'den İsrail yönüne bir dizi roket atılmıştı. İsrail'in Gazze şeridine düzenlediği saldırılar sonucunda aralarında 14 çocuk ve 4 kadının yer aldığı 44 kişi hayatını kaybetmiş, İsrail tarafındaysa herhangi bir can kaybı yaşanmamıştı.

Taraflar arasında Mısır'ın arabuluculuğuyla varılan ateşkes dün gece yürürlüğe girmişti.