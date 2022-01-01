Üye Girişi
Filistin hükümetinde sınırlı kabine değişikliği yapıldı - Son Dakika

Filistin hükümetinde sınırlı kabine değişikliği yapıldı

01.01.2022 19:34
Filistin hükümetinde sınırlı kabine değişikliği yapıldı

Filistin hükümetinde iki bakanlığı kapsayan kabine değişikliği yapıldığı bildirildi.

Filistin hükümetinde iki bakanlığı kapsayan kabine değişikliği yapıldığı bildirildi.

Filistin Başbakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, İçişleri Bakanlığı görevine Ziyad Heb er-Rih, Vakıflar Bakanlığı görevine ise Hatim el-Bekri'nin getirildiği kaydedildi.

Açıklamada, söz konusu bakanlıkları, Başbakanlık görevini devraldığı 2019 yılından bu yana Muhammed İştiyye'nin üstlendiği hatırlatılarak, yeni bakanların bugün Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın önünde yemin edeceği bilgisi verildi.

İçişleri Bakanlığı koltuğunu devralan Heb Er-Rih, Filistin Koruyucu Güvenlik Servisi Başkanlığı görevini yürütürken, Vakıflar Bakanlığı'na getirilen Yüksek Yargı Konseyi üyesi Bekri ise Halil'deki İslami Hayır Kurumu Başkanlığı görevini üstleniyor.

YORUMLAR
500

İçişleri Bakanlığı, Filistin, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Filistin hükümetinde sınırlı kabine değişikliği yapıldı - Son Dakika


Erdoğan, çay içtiği kıraathanede vatandaşlarla sohbet etti Erdoğan, çay içtiği kıraathanede vatandaşlarla sohbet etti         
19:27
Son Dakika: Türkiye'de 1 Ocak günü koronavirüs sebebiyle 145 kişi vefat etti, 36 bin 731 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 1 Ocak günü koronavirüs sebebiyle 145 kişi vefat etti, 36 bin 731 yeni vaka tespit edildi         
19:22
Erdoğan, örnek gösterdiği mahalle kadın kolları başkanı Hatem Kurt'u evinde ziyaret etti Erdoğan, örnek gösterdiği mahalle kadın kolları başkanı Hatem Kurt'u evinde ziyaret etti         
17:28
Yılbaşı gecesi fotoğraflarını paylaştı, 2 saat sonra yaşamını yitirdi Yılbaşı gecesi fotoğraflarını paylaştı, 2 saat sonra yaşamını yitirdi         
16:34
Kripto borsasında 400 bin TL kaybettikten sonra eşini öldüren şoför yaşamını yitirdi Kripto borsasında 400 bin TL kaybettikten sonra eşini öldüren şoför yaşamını yitirdi         
15:47
Köprülerde çift yönlü ücretlendirme yapılacak sistem, yıllar önce "Güvenlik" nedeniyle kurulmuş Köprülerde çift yönlü ücretlendirme yapılacak sistem, yıllar önce "Güvenlik" nedeniyle kurulmuş         
14:35
Kocasının ani ölümünden şüphe duyan kadın, 5 gün sonra mezarı açtırıp gerçekleri ortaya çıkardı Kocasının ani ölümünden şüphe duyan kadın, 5 gün sonra mezarı açtırıp gerçekleri ortaya çıkardı         
13:50
Kaza yapan alkollü sürücüden alışılmadık sözler! Özür üstüne özür diledi Kaza yapan alkollü sürücüden alışılmadık sözler! Özür üstüne özür diledi         
12:11
Hindu tapınağında izdiham! 12 kişi hayatını kaybetti Hindu tapınağında izdiham! 12 kişi hayatını kaybetti         
12:07
İki yıl sonra bir ilk! Başak Demirtaş, eşi Selahattin Demirtaş'la açık görüşten fotoğraf paylaştı İki yıl sonra bir ilk! Başak Demirtaş, eşi Selahattin Demirtaş'la açık görüşten fotoğraf paylaştı         
12:06
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş çağrı yaptı, vatandaşlar sabah namazında Ayasofya'ya akın etti Diyanet İşleri Başkanı Erbaş çağrı yaptı, vatandaşlar sabah namazında Ayasofya'ya akın etti         
10:06
Sahtekarlığın böylesi! Kaşar peyniri diye vatandaşa patates püresi yediriyorlar Sahtekarlığın böylesi! Kaşar peyniri diye vatandaşa patates püresi yediriyorlar         
09:59
120 milyon liralık ikramiye çeyrek bilete çıktı! İşte Türkiye'nin en şanlı ilçesi 120 milyon liralık ikramiye çeyrek bilete çıktı! İşte Türkiye'nin en şanlı ilçesi         
09:58
İbo Show'da unutulmaz anlar! Didem dans etti, konuklar ağzı açık izledi İbo Show'da unutulmaz anlar! Didem dans etti, konuklar ağzı açık izledi         
08:25
Taksim'de yılbaşı eğlencesi kavga ile bitti! Yumruk yiyen genç, savrulduğu yerden kalkamadı Taksim'de yılbaşı eğlencesi kavga ile bitti! Yumruk yiyen genç, savrulduğu yerden kalkamadı         
03:58
Türkiye 2022 yılına her şeye rağmen coşkuyla 'merhaba' dedi Türkiye 2022 yılına her şeye rağmen coşkuyla 'merhaba' dedi         
00:35
MasterChef'te yarışan Burcu Önal'ın eşiyle dudak dudağa pozları sosyal medyanın diline düştü MasterChef'te yarışan Burcu Önal'ın eşiyle dudak dudağa pozları sosyal medyanın diline düştü         
19:13

Son Dakika Haberleri
19:27 Erdoğan, çay içtiği kıraathanede vatandaşlarla sohbet etti
19:22 Son Dakika: Türkiye'de 1 Ocak günü koronavirüs sebebiyle 145 kişi vefat etti, 36 bin 731 yeni vaka tespit edildi
19:21 Alışverişte depozito uygulaması hayata geçti mi? Bakanlık açıklama yaptı
18:50 Gaziantep'te ikinci pitbull vakası! Tartıştığı arkadaşı köpeği üzerine yolladı
18:34 Meriç Nehri'nde debi yükseldi, alarm seviyesi "turuncuya" çıktı
18:22 Acun Ilıcalı, Hull City'yi aldığını resmen açıkladı! Kulübün sosyal medya hesabına takipçi yağdı
17:59 Kazada ölen aynı aileden 2'si çocuk 6 kişiye yürek parçalayan veda! Tabutları yan yana dizildi
17:46 Galatasaray'ın Muslera'yla yollarını ayıracağı iddia edildi, tecrübeli kaleciden cevap gecikmedi
17:31 AK Parti'den yeni yıl zamlarıyla ilgili iki farklı açıklama! Birinci, "Zam geldiği gibi gider" dedi, Tayyar "Gelirleri artırma" çağrısı yaptı
17:13 Yeni yılın ilk romantik paylaşımı geldi! Beren Saat'ten eşi Kenan Doğulu ile dudak dudağa poz verdi
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.01.2022 19:42:55. #1.12#
SON DAKİKA: Filistin hükümetinde sınırlı kabine değişikliği yapıldı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement