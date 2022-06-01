Filistin hükümetinden İsrail güçlerinin Filistinli bir kadını vurarak öldürmesine tepki Açıklaması - Son Dakika
Üye Girişi

Filistin hükümetinden İsrail güçlerinin Filistinli bir kadını vurarak öldürmesine tepki Açıklaması

01.06.2022 16:14
Filistin hükümetinden İsrail güçlerinin Filistinli bir kadını vurarak öldürmesine tepki Açıklaması

Filistin hükümeti ve ülkedeki siyasi hareketler, İsrail güçlerinin bu sabah işgal altındaki Batı Şeria'da 31 yaşındaki Filistinli bir kadını vurarak öldürmesine sert tepki gösterdi.

Filistin hükümeti ve ülkedeki siyasi hareketler, İsrail güçlerinin bu sabah işgal altındaki Batı Şeria'da 31 yaşındaki Filistinli bir kadını vurarak öldürmesine sert tepki gösterdi.

Hükümet Sözcüsü İbrahim Mulhim, Facebook'tan yaptığı yazılı açıklamada, "Filistinli Gufran Veresane'nin öldürülmesi, (Al Jazeera muhabiri) Şirin Ebu Akile ve diğerlerinin şehit edilmesiyle aynıdır. Hiçbirinin affı yok ve zaman aşımına uğramayacak. Er ya da geç failler adalete teslim edilecek." ifadelerini kullandı.

Mulhim'in açıklamasına göre Filistin Başbakanı Muhammed Iştiyye de bu "korkunç suçu" kınayarak, bu sabah El Halil kentinde vurularak öldürülen Gufran Veresane'nin ölümünden tümüyle İsrail'in sorumlu olduğunu ifade etti.

Iştiyye ayrıca uluslararası topluma "işlediği suçlar nedeniyle cezalandırılması için İsrail'e karşı uluslararası hukukun uygulanması" çağrısında bulundu.

Filistin Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada da Filistinli genç kadının öldürülmesi "meydanda işlenen iğrenç bir suç" olarak nitelendirildi. Veresane'nin öldürülmesinin "en güçlü şekilde kınandığı" ifade edilen açıklamada, bunun İsrail askerlerinin işlediği suçların bir parçası olduğu belirtildi.

"İsrail ordusunun kanlı tavrının bir teyidi"

Filistin Kurtuluş Örgütü İnsan Hakları Departmanı, İsrail askerinin bu sabah yine silahını öldürme amaçlı ateşlediğini belirterek, tüm dünyayı insanlık ve adalet adına "İsrail'in uyguladığı sistematik infazlar karşısında durmaya" çağırdı.

Hamas'tan yapılan açıklamada ise İsrail güçlerinin olayın ardından ambulans ve sağlık ekiplerinin yaralı halde bulunan Filistinli kadına ulaşmasını engellediği kaydedilerek, bu durumun "İsrail ordusunun kanlı tavrının bir teyidi ve tüm insani değerleri ve yasaları hiçe sayması" anlamına geldiği ifade edildi.

İslami Cihad Hareketinden yapılan açıklamada da İsrail güçlerinin Filistinli kadınları kasten öldürdüğü belirtildi.

Filistinli kadın Batı Şeria'da İsrail askerlerince vurularak öldürüldü

Filistin Sağlık Bakanlığından sabah saatlerinde yapılan açıklamada, "31 yaşındaki Gufran Veresane'nin, El Halil'in kuzeyindeki El-Arub Mülteci Kampı yakınlarında İsrail askerlerinin ateşlediği kurşunun isabet etmesi sonucu hayatını kaybettiği" bildirilmişti.

İsrail ordusu ise Filistinli kadının "bıçaklı saldırı girişiminde bulunduğunu" ileri sürmüştü.

Filistin Kızılayından yapılan açıklamada, sağlık ekiplerinin yaralıya ulaşmasının İsrail askerlerince yaklaşık 20 dakika engellendiği aktarılmıştı.

İsrail güçlerinin Al Jazeera muhabiri Ebu Akile'yi öldürmesi

Katar merkezli Al Jazeera televizyonunun deneyimli saha muhabiri Şirin Ebu Akile (51), 11 Mayıs'ta İsrail güçlerinin işgal altındaki Batı Şeria'da bulunan Cenin Mülteci Kampı'na düzenlediği baskını takip ettiği sırada, İsrail askerlerinin açtığı ateşle öldürülmüştü.

Ebu Akile'nin görevi başında ve üzerinde "basın" yazılı çelik yelek olduğu halde İsrail askerleri tarafından gerçek mermiyle vurularak öldürülmesi tepkilere neden olmuştu.

İlgili Haberler
YORUMLAR
500
Yahudi yerleşimcilerden Batı Şeria'daki bir okula taşlı saldırı Yahudi yerleşimcilerden Batı Şeria'daki bir okula taşlı saldırı
Kaynak: AA

Batı Şeria, Filistin, İsrail, İşgal, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Filistin hükümetinden İsrail güçlerinin Filistinli bir kadını vurarak öldürmesine tepki Açıklaması - Son Dakika


Son Dakika
16:22 Douglas, Beşiktaş formasıyla sadece 454 dakika oynayarak 3.9 milyon euro kazandı
16:21 Yetersiz yemek verildiğini düşünen işçiler isyan çıkardı! Yemekhaneyi savaş alanına çevirdiler
16:17 Hepsi grubunun eski üyesi Cemre Kemer, kendisine "Çirkin" diyen takipçisini böyle tiye aldı
16:07 Kayserispor ile yollarını ayıran Hikmet Karaman'dan duygusal bir mesaj geldi: Ayrılıklar da sevdaya dahil
16:03 Cem Yılmaz ve Kerem Bürsin spekülasyonlara nokta koydu: Aramız çok iyi ve birbirimizi çok seviyoruz. Serenay'la olan meselede kaç sene geçti
16:01 Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü parlattığı futbolcularla da dikkat çekiyor
15:51 İmamoğlu'ndan Soylu'nun sözlerine gönderme: Alıştılar ağlamaya, önümüzdeki seçimde de inşallah onları hep birlikte hıçkıra hıçkıra ağlatacağız
15:44 Erdoğan'ın sözleri "asgari ücrete zam geliyor" olarak yorumlandı: İnşallah önümüzdeki haftalarda yeni müjdelerle milletimizin karşısında olacağız
14:58 İstanbul'da enflasyon zirveyi gördü! Bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 87,35 yükseldi
14:58 Paul Pogba, Manchester United'dan ayrıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.06.2022 16:27:56. #1.11#
SON DAKİKA: Filistin hükümetinden İsrail güçlerinin Filistinli bir kadını vurarak öldürmesine tepki Açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement