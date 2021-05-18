Filistin için çıkış yolu Türkiye'nin gündeme getirdiği "koruma gücü" olabilir - Son Dakika

Filistin için çıkış yolu Türkiye'nin gündeme getirdiği "koruma gücü" olabilir

18.05.2021 10:15
Filistin için çıkış yolu Türkiye'nin gündeme getirdiği

İsrail güçlerinin Filistin'e yönelik kanlı saldırılarının ardından atılabilecek adımların başında Türkiye'nin İslam İşbirliği Teşkilatı'nda gündeme getirdiği "koruma gücü" bulunuyor. Böylece; Türkiye, İran, Katar, Malezya ve Pakistan gibi Müslüman ülkelerin deklarasyon yayımlayarak koalisyon gücü kurabileceği öğrenildi. Bu koalisyon ile hem Filistinliler hem de kutsal mekanlar korunabilir.

İsrail'in 10 Mayıs'tan bu yana işgal ettiği Filistin topraklarında uyguladığı zulüm, dünyanın da gündeminde. Pek çok ülkede saldırılara yönelik protestolar yapılırken, bu süreçte hayatını kaybedenlerin sayısı 61'i çocuk, 36'sı kadın olmak üzere 212'ye yükseldi. Yaralananların sayısı ise 1400 olarak açıklandı.

5 ÜLKE DEKLARASYON YAYIMLAYIP KOALİSYON KURABİLİR

Öte yandan Filistin'deki kanlı saldırıların devam etmesi sonrası uzmanlar, Türkiye'nin "Filistin'e koruma gücü" teklifinin en sağlam adım olabileceği kanaatinde birleşiyor. Uzmanlara göre Müslüman ülkeler, Filistin ile İsrail'in tehdidi altındaki Ürdün ve Lübnan'da asker konuşlandırabilir ve BM dışında da atım atılabilir.

Yeni Şafak'ın haberine göre; Türkiye, İran, Katar, Malezya ve Pakistan gibi Müslüman ülkeler deklarasyon yayımlayarak koalisyon gücü kurabilir. Bu koalisyon hem Filistinlileri hem kutsal mekanları korur.

BM KARARI GEREKİYOR

Birleşmiş Milletler, İsrail'e yönelik sadece kınama ve itidal çağrıları yapmakla yetinse de koruma gücü için, hukukçulara göre Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) kararı gerekli. Ancak kararın alınması için BMGK daimi üyesi ülkelerin (ABD, İngiltere, Fransa, Çin ve Rusya) oy birliği ile karar alması gerekiyor, bir tek veto bile bu adımı durdurmaya yetiyor.

BM'DEN İSRAİL'E YÖNELİK HİÇBİR KARAR ÇIKAMIYOR

ABD, İsrail aleyhindeki tüm kararları veto ettiği için bu adımın hayata geçirilmesi zor görünüyor. Birleşmiş Milletler'in (BM)'nin aldığı İsrail kararları hep masada kalıyor. BMGK bugüne kadar İsrail aleyhine 7'si tavsiye niteliğinde olmak üzere 10 karar aldı. Bu kararların üçü bağlayıcı nitelikteydi.

KARARLAR, ABD VETOSUNA TAKILIYOR

Ayrıca BM, daha önce Filistin halkının İsrail'e karşı korunması gerektiği yönünde bir karara imza attı. BM Genel Kurulu, 16 Haziran 2018'de 126 ülkenin oyuyla Filistin'e yönelik koruma kararını almıştı. Bu kararı yine ABD başta olmak üzere 8 ülke reddetti. İsrail'in işlediği suçlarla ilgili olarak Filistinlilere uluslararası korunma kararı veren bu karar, İsrail'e bir de yol haritası gönderdi.

Saldırgan politikalarına son vermesi yönünde karar verilen işgalci devletin, işlediği suçlarla ilgili gerekli mekanizmaların işletilmesi noktasında da çalışmalar yapıldı. Ancak bu karar da yine ABD vetosuna takıldı. Aradan geçen 3 yıllık süreçte Filistinlilerin korunması için hiçbir adım atılmazken, İsrail yakıp yıkma dozajını artırarak sürdürdü.

BM DIŞINDA DA ADIMLAR ATILABİLİR

Ancak hukukçulara göre Filistin Koruma Gücü için Birleşmiş Milletler dışında da adım atılabilir. Türkiye, İran, Katar, Malezya ve Pakistan gibi Müslüman ülkeler bir bildirge yayınlayarak koalisyon gücü kurabilir. Bu koalisyon, Filistin hükümetinin de rıza ve onayını alarak hem halkı hem de tüm dinler için kutsal olan mekânları korumak için bölgeye askeri güç konuşlandırabilir. BMGK'nın aldığı kararların İsrail tarafından uygulanmadığı, yıkım ve katliamın sürdüğü vurgulanarak hukuki zemin oluşturulabilir.

Ayrıca bu koruma gücünün görev alanı sadece Gazze, Kudüs ve Batı Şeria ile sınırlı olmak zorunda değil. İsrail tehdidi altındaki Lübnan ve Ürdün'ün onay vermesi ile bu ülkeler de koruma kalkanına alınabilir.

Filistin için çıkış yolu Türkiye'nin gündeme getirdiği koruma gücü olabilir

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Son Dakika Dünya Filistin için çıkış yolu Türkiye'nin gündeme getirdiği 'koruma gücü' olabilir - Son Dakika Dünya


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