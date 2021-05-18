Filistin için tek yürek oldular - Son Dakika

Filistin için tek yürek oldular

18.05.2021 23:45

Filistin için tek yürek oldular -130 STK Filistin'e yapılan saldırıları kınamak için araç konvoyu yaptı İsrail'in Ramazan ayında Mescid-i Aksa'da ibadet eden Müslümanlara karşı başlattığı saldırılar devam ederken, İsrail'in saldırılarını protesto etmek için Düzce'de 130 Sivil Toplum Örgütü...

Filistin için tek yürek oldular

-130 STK Filistin'e yapılan saldırıları kınamak için araç konvoyu yaptı

DÜZCE - İsrail'in Ramazan ayında Mescid-i Aksa'da ibadet eden Müslümanlara karşı başlattığı saldırılar devam ederken, İsrail'in saldırılarını protesto etmek için Düzce'de 130 Sivil Toplum Örgütü ve siyasi partiler bir araya gelerek araç konvoyu düzenledi.

İsrail'in Filistin'e karşı başlattığı bombardımanda her gün onlar Filistinli çocuk ve yetişkin hayatını kaybediyor. Özellikle son günlerde kara harekatı da başlatan İsrail'in Filistinli Müslümanlara karşı yaptığı saldırıları protesto etmek için Düzce'deki STK'lar ve siyasi partiler harekete geçti. 130 STK ve siyasi parti akşam saatlerinde Türkiye Genelinde düzenlenen araç konvoyuna katıldı. Yüzlerce Düzcelinin katıldığı konvoy sağanak yağışa rağmen yapılırken, vatandaşlar araçlarına Filistin ve Türkiye bayraklarını taktı, kornalarına İsrail'i protesto etmek için bastı.

Konvoy ile ilgili olarak açıklama yapan STK temsilcisi Osman Altundal; "Terör örgütü İsrail, 1948 yılından itibaren sistemli olarak devam ettirdiği saldırı ve katliamlarında; Filistinli kardeşlerimizi şehit etmeye, evlerinden ve topraklarından çıkarmaya, masum insanları tutuklamaya, tecavüz, küstahlık ve şımarıklığına Dünya kamuoyunun gözü önünde devam etmektedir.

Terör örgütü İsrail'in mübarek Ramazan ayında başlattığı ve Ramazan Bayramı'nda devam ettirdiği saldırılarda; 200'e yakın Filistinli kardeşimiz şehit oldu. Binlerce Filistinli kardeşimiz yaralandı. Şehit olanların 60'ı çocuk yaşta Filistinli kardeşlerimiz. Kundaktaki bebeklerden, sokakta oynama çağına gelmiş çocuklara, delikanlı genç kardeşlerimizden, hamile annelere, genç yaşlı demeden Filistinli kardeşlerimiz şehit düşmüştür.

İşbirlikçi Amerika ve Avrupa başta olmak üzere Siyonizm'in kölesi olmuş ülkeler ise gerçeği görmeme hususunda bizleri şaşırtmamaktadırlar. Bu devletler kurulduğu günden bu yana batılın yanında yer olmaya devam etmişler, katliamlara ortak olmuşlar ve yaşananlara sessiz kalmışlardır.

Birleşmiş Milletler, NATO, ABD ve Avrupa Birliği, Terörist İsrail'in her sapkınlığına el altından ya da açıktan destek olmaktadır. Bu kuruluşların İslam alemine ve insanlığa zerre kadar faydası yoktur. Kuruluş amaçları Terörist İsrail'i yaşatmak ve İsrail'in terör örgütü olarak Dünya'ya hükmetmesine zemin hazırlamaktadır.

Bu işbirlikçi Siyonist örgütlere karşı bir an önce İslam Birliği'nin kurulması gerekmektedir. Bunun yanında ülkemizde yer alan ABD'nin ve Siyonist yapıların İncirlik ve Kürecik başta olmak üzere üstlerinin bir an önce kapatılması gerekmektedir" diye konuştu.

Filistin için tek yürek oldular
Filistin için tek yürek oldular
Filistin için tek yürek oldular
Filistin için tek yürek oldular

Sivil Toplum Kuruluşları, Protesto, Filistin, İsrail, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Filistin için tek yürek oldular - Son Dakika


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