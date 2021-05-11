Filistin için yüzlerce araç Eskişehir'de konvoy yaptı - Son Dakika

İşgal altındaki Doğu Kudüs'te İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırıları nedeniyle Eskişehir'de destek konvoyu düzenlendi.

Eskişehir'de Mahmud Sami Ramazanoğlu Camii'nde kılınan yatsı namazının ardından, camii avlusunda toplan çok sayıda vatandaş, İsrail'in Filistinli Müslümanlara yaptıkları zulmü protesto etmek için basın açıklaması yapıldı. Açıklamanın ardından Atatürk bulvarına otomobilleriyle gelen çok sayıda vatandaş 1500 araçlık uzun konvoyla şehri turladı. Basın açıklaması sık sık tekbirlerle ile bölünürken vatandaşalar ellerindeki Türk ve Filistin bayraklarını sallayarak tepkilerini dile getirdi.

Eskişehir'in Vişnelik mahallesinde bulunan Mahmud Sami Ramazanoğlu Camii avlusunda yoğun katılımlı basın açılamasında, Müslümanların ilk kıblesi olan Mescid-i Aksa'ya yapılan saldırılara tepki gösterildi. Kalabalık dinleyici grubu konuşmayı sık sık salavatlar ve tekbirlerle böldü. Grup adına basın açıklaması yapan Eğitim Bir-Sen Eskişehir 1 No'lu Şube Başkanı İbrahim Akar, "İnsan olmanın asgari şartı bugün bu meydanda toplanmaktır. Covidi, stratejik bir aparata dönüştüren, insanlığın bu zayıf anında hayasızca ilk kıblemiz Mescidi Aksaya saldıran terörist İsrail'in yaptıklarını telin etmek, asgari bir durum arz etmektedir. Bu kirli düzenin üzerini örtmeye çalıştığı hakikati yılmadan usanmadan hatırlatmaya ve gerçekleri yüzlülerin yüzlerine çarpmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

"Kudüs Müslümanlarındır ve öyle kalacaktır"

Konvoya katılmak için gelen Aziz Karagöz isimli vatandaş, Filistin halkına yapılan zulmü kınadığını ve tüm Müslümanlara birlik ve beraberliğe şu şekilde davet etti:

"Tüm Dünya'da olduğu gibi bizde Türkiye'de, Eskişehir'de İsrail'in Kudüs'e ve Filistinlilere yaptığı zulmü kınıyoruz. Dünya Müslümanları olarak hep birlikte el ele bunlara karşı çıkmalıyız. Kudüs İslam'ındır ve İslam'ın kalacaktır. Herkesin elinden geldiğince tepki göstermesi gerekiyor bu duruma. Elhamdülillah Müslümanız, Kudüs Müslümanlarındır ve öyle kalacaktır."

İsrail'e tepki için konvoyda olan bir başka vatandaş Kerim Özcan ise İsrailein zulmünü kınadığını belirtti. Özcan, "İsrail'i kınıyoruz. Yapılanlara ve zulümlere karşıyız ve onun için de buradayız. Müslüman aleminin ayaklanması gerekiyor. Keşke bugün gidip orada savaşabilsek" diyerek duygularını aktardı.

1500 araçlık konvoya arkadaşlarıyla katılan Muhammed Sadık Alphan, etkinliğe pandemi koşullarına rağmen ilginin yoğun oluşundan mutlu olduğunu dile getirdi.

"Her Ramazan ayında içimiz bu şekilde yanıyor. Bizlere düşen bu şekilde kalbimizle ve sesimizde tepkilerimizi belirtmektir. Bugün de böyle bir organizasyonun olduğunu duyduk ve burada bulunmak istedik. Ben 10-15 araçlık bir konvoy olacağını tahmin ediyordum. Pandemi döneminde böyle bir katılımın olması beni çok memnun etti." - ESKİŞEHİR