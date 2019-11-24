Son Dakika Haberleri: Filistin ile Rum yönetimi arasında Siyasi İstişareler Protokolü imzalandı
Son Dakika Dünya Filistin ile Rum yönetimi arasında Siyasi İstişareler Protokolü imzalandı - Son Dakika Dünya

Filistin ile Rum yönetimi arasında Siyasi İstişareler Protokolü imzalandı

6 saat önce

FİLİSTİN Dışişleri Bakanı Riad Al Malki, Güney Kıbrıs Rum Kesimi'ne resmi ziyaret gerçekleştirdi.

Filistin ile Rum yönetimi arasında Siyasi İstişareler Protokolü imzalandı, System.String[]

FİLİSTİN Dışişleri Bakanı Riad Al Malki, Güney Kıbrıs Rum Kesimi'ne resmi ziyaret gerçekleştirdi. Malki'nin ziyaretinde Güney Kıbrıs ve Filistin arasında Siyasi İstişare Protokolü imzalandı. Malki, Rum Dışişleri Bakanlığı'nda Bakan Nikos Hristodulidis ile bir araya geldi.

Hristodulidis ile Malki görüşmesinde ikili ilişkiler ve bölgesel konular ele alındı. Görüşmede, Siyasi İstişareler Protokolü de imzalandı. Bunun yanında iki ülkenin ticaret odaları arasında ortak müteşebbis konsey oluşturulmasına yönelik anlaşma da imzalandı.

ÜÇLÜ İŞBİRLİĞİ ELE ALINDI

Filistinli Bakan Malki, Rum Meclis Başkanı Dimitris Şilluris tarafından da kabul edildi. Rum medyasının aktardığına göre görüşmede Güney Kıbrıs, Yunanistan ve Filistin üçlü işbirliği ile Rum Meclisi ile Filistin Meclisi arasındaki işbirliği ele alındı.

Malki, temasları çerçevesinde Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis tarafından da kabul edildi. Malki ile Anastasiadis görüşmesine dair detay verilmedi.


Kıbrıs Rum Kesimi, Güney Kıbrıs, Filistin, Dünya

Haber Yayın Tarihi: 24.11.2019 10:12 Kaynak: DHA
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