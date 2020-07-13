Filistin'in 4 kentinde Kovid-19 nedeniyle uygulanan genel karantina uzatıldı - Son Dakika

Filistin'in 4 kentinde Kovid-19 nedeniyle uygulanan genel karantina uzatıldı

Filistin Hükümet Sözcüsü İbrahim Mulhim, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında işgal altındaki Batı Şeria'da bulunan 4 kentteki genel karantina uygulamasının süresinin uzatıldığını duyurdu.

Filistin Hükümet Sözcüsü İbrahim Mulhim, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında işgal altındaki Batı Şeria'da bulunan 4 kentteki genel karantina uygulamasının süresinin uzatıldığını duyurdu.

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Ramallah kentinde basın toplantısı düzenleyen Mulhim, El-Halil, Beytullahim, Ramallah ve Nablus kentlerinde genel karantina uygulamasının süresinin 4 gün daha uzatıldığını açıkladı.

Batı Şeria'daki kentler arasındaki seyahat yasağının da iki hafta daha süreceğini belirten Mulhim, hükümetin Kovid-19'la mücadelede Sağlık Bakanlığına destek için Başbakan Muhammed Iştiyye liderliğinde Ortak Çalışma Birimi oluşturacağını aktardı.

Sağlık Bakanlığı, ülkede virüs nedeniyle 37 kişinin hayatını kaybettiğini, 7 bin 37 kişinin enfekte olduğunu açıklamıştı.

Batı Şeria, Filistin, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.07.2020 00:31 Kaynak: AA

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