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Filistin'in 7 kentinde eş zamanlı "pazar hikayeleri" temalı fotoğraf sergisi düzenlendi - Son Dakika

Filistin'in 7 kentinde eş zamanlı "pazar hikayeleri" temalı fotoğraf sergisi düzenlendi

25.06.2021 11:11

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Saldırılarda yıkılan bir binanın enkazının önünde düzenlenen fotoğraf sergisi Enkaz kaldırma çalışmalarının devam etmesi Fotoğraf sergisinde sergilenen fotoğrafları inceleyen Gazzeliler Gazze'deki serginin yetkililerinden Şerif Serhan ile röportaj Filistinli...

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Saldırılarda yıkılan bir binanın enkazının önünde düzenlenen fotoğraf sergisi

Enkaz kaldırma çalışmalarının devam etmesi

Fotoğraf sergisinde sergilenen fotoğrafları inceleyen Gazzeliler

Gazze'deki serginin yetkililerinden Şerif Serhan ile röportaj Filistinli fotoğrafçıların objektifleriyle pazarlardaki günlük yaşamın belgelendiği "Pazar Hikayeleri" isimli fotoğraf sergisi Filistin'in 7 kentinde eş zamanlı açıldı.

Kudüs, Gazze, Nablus, El-Halil, En-Nasıra, Yafa ve Akka kentlerinde gerçekleştirilen etkinlik, sivil toplum kuruluşu Filistin İnsaniyyat Derneğinin 14 gençlik kuruluşunun iş birliğiyle organize edildi.

Filistinli 25 fotoğrafçının objektifinden pazarlardaki günlük hayatın çeşitli yönlerinin belgelendiği 105 fotoğrafın yer aldığı sergi, 1 Temmuz'a kadar ziyarete açık olacak.

Gazze sergisi, saldırılarda yıkılan binanın enkazı önünde

Filistin'in diğer şehirlerindeki sergiler halk pazarlarında düzenlenirken, abluka altındaki Gazze Şeridi'ndeki fotoğraf sergisi, İsrail'in bölgeye düzenlediği son saldırılarda yıkılan çok katlı bir binanın enkazı önünde gerçekleştirildi.

Gazze'deki serginin yetkililerinden Şerif Serhan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Aynı anda Filistin'in 7 şehrinde düzenlenen fotoğraf sergisi, vatanın birliğini ifade ediyor." dedi.

Serhan, serginin amacının, Filistinli gençler arasında bir bağ oluşturmak, Filistin genelinde birlik ve dayanışma içerisinde sanat ve kültür hareketi gerçekleştirmek olduğunu aktardı.

Filistin'in 7 kentinde eş zamanlı pazar hikayeleri temalı fotoğraf sergisi düzenlendi
Filistin'in 7 kentinde eş zamanlı pazar hikayeleri temalı fotoğraf sergisi düzenlendi
Filistin'in 7 kentinde eş zamanlı pazar hikayeleri temalı fotoğraf sergisi düzenlendi
Filistin'in 7 kentinde eş zamanlı pazar hikayeleri temalı fotoğraf sergisi düzenlendi
Filistin'in 7 kentinde eş zamanlı pazar hikayeleri temalı fotoğraf sergisi düzenlendi

Filistin, 1 Temmuz, Kudüs, Gazze, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Filistin'in 7 kentinde eş zamanlı 'pazar hikayeleri' temalı fotoğraf sergisi düzenlendi - Son Dakika


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