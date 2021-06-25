Filistin'in 7 kentinde eş zamanlı "pazar hikayeleri" temalı fotoğraf sergisi düzenlendi - Son Dakika

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Saldırılarda yıkılan bir binanın enkazının önünde düzenlenen fotoğraf sergisi

Enkaz kaldırma çalışmalarının devam etmesi

Fotoğraf sergisinde sergilenen fotoğrafları inceleyen Gazzeliler

Gazze'deki serginin yetkililerinden Şerif Serhan ile röportaj Filistinli fotoğrafçıların objektifleriyle pazarlardaki günlük yaşamın belgelendiği "Pazar Hikayeleri" isimli fotoğraf sergisi Filistin'in 7 kentinde eş zamanlı açıldı.

Kudüs, Gazze, Nablus, El-Halil, En-Nasıra, Yafa ve Akka kentlerinde gerçekleştirilen etkinlik, sivil toplum kuruluşu Filistin İnsaniyyat Derneğinin 14 gençlik kuruluşunun iş birliğiyle organize edildi.

Filistinli 25 fotoğrafçının objektifinden pazarlardaki günlük hayatın çeşitli yönlerinin belgelendiği 105 fotoğrafın yer aldığı sergi, 1 Temmuz'a kadar ziyarete açık olacak.

Gazze sergisi, saldırılarda yıkılan binanın enkazı önünde

Filistin'in diğer şehirlerindeki sergiler halk pazarlarında düzenlenirken, abluka altındaki Gazze Şeridi'ndeki fotoğraf sergisi, İsrail'in bölgeye düzenlediği son saldırılarda yıkılan çok katlı bir binanın enkazı önünde gerçekleştirildi.

Gazze'deki serginin yetkililerinden Şerif Serhan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Aynı anda Filistin'in 7 şehrinde düzenlenen fotoğraf sergisi, vatanın birliğini ifade ediyor." dedi.

Serhan, serginin amacının, Filistinli gençler arasında bir bağ oluşturmak, Filistin genelinde birlik ve dayanışma içerisinde sanat ve kültür hareketi gerçekleştirmek olduğunu aktardı.