Filistin'in Ankara Büyükelçisi Faed Mustafa Zonguldak'ta

Filistin
'in Ankara
Büyükelçisi Faed Mustafa, "Filistin halkı, Türk halkını sadece dost bir halk olarak değil, aynı zamanda kardeş olarak görmekte, ecdat topraklarının hamisi olarak benimsemektedir." dedi.
Filistin'in Ankara Büyükelçisi Faed Mustafa, Memur Sendikaları Konfederasyonu (Memur-Sen
) ile Belediye ve Özel İdare Çalışanları Birliği Sendikası (Bem-Bir-Sen) tarafından Hüseyin Tatoğlu Kültür Merkezinde düzenlenecek "Filistin Özgür Olmadıkça Tüm Şehirler Tutsaktır" konulu konferansa konuşmacı olarak katılmak üzere Ereğli ilçesine geldi.
Mustafa, Belediye Başkanı Hüseyin Uysal
'ı ziyaretinde yaptığı konuşmada, Ereğli ilçesinde bulunmaktan büyük mutluluk duyduğunu söyledi.
İlçede samimi duygularla karşılandığını ifade eden Mustafa, "Ereğli halkına, Filistin halkı adına teşekkür ediyorum. Filistin halkı, Türk halkını sadece dost bir halk olarak değil, aynı zamanda kardeş olarak görmekte, ecdat topraklarının hamisi olarak benimsemektedir." dedi. Kudüs
'te Filistin halkının özgürlüğüne kurşun sıkıldığını, barışı geciktirici her türlü işlemlerin yapıldığını ifade eden Mustafa, şöyle konuştu:
" İsrail
, ABD
'nin de gücünü arkasına alarak, Filistin halkının özgürlüğüne kurşun sıkmaktadır. Filistin halkı, bütün gazete ve dergilerinde Recep Tayyip Erdoğan
'ın Kudüs'e sahip çıkmasını, Kudüs'ün kırmızı çizgi olarak belirlemesini saygıyla ve muhabbetle karşılamıştır. Biz inanıyoruz ki Recep Tayyip Erdoğan
, bugün uyku halindeki bütün dünya Müslümanlarının kaderini değiştirecektir. Onun özgürlük ve adalet görüşleri, sadece Türkiye
'yi değil, bütün dünya insanlarının ortak değeri olacaktır." Belediye Başkanı Uysal
da, Faed Mustafa'yı ilçede ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Türk halkının, öz vatanında işgal altında kalan Filistin halkının her zaman yanında olduğunu kaydetti.
Uysal, Mustafa'ya ziyareti anısına çeşitli hediyeler takdim etti.
Büyükelçi Faed Mustafa, ilçede çeşitli kurum ve kuruluşlara da ziyaret gerçekleştirdi.