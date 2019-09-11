Son Dakika Haberleri: Filistin'in Ankara Büyükelçisi'nden AA'ya teşekkür ziyareti
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Filistin'in Ankara Büyükelçisi'nden AA'ya teşekkür ziyareti

57 dakika önce

Filistin'in Ankara Büyükelçisi Dr. Faed Mustafa, Anadolu Ajansını (AA) ziyaret ederek AA'ya Filistin'deki cesur ve ilkeli haberciliği dolayısıyla teşekkür etti.

Filistin'in Ankara Büyükelçisi Dr. Faed Mustafa, Anadolu Ajansını (AA) ziyaret ederek AA'ya Filistin'deki cesur ve ilkeli haberciliği dolayısıyla teşekkür etti.

Büyükelçi Mustafa ve beraberindeki üç kişilik heyeti, AA Yo¨netim Kurulu Bas¸kanı ve Genel Mu¨du¨ru¨ Şenol Kazancı ile AA Genel Müdür Yardımcısı ve Genel Yayın Yönetmeni Metin Mutanoğlu ağırladı.

Görüşmede, Büyükelçi Mustafa, AA'nın haberlerinde Filistin konusuna gösterdiği ilgi ve hassasiyetten duyduğu memnuniyeti dile getirdi, cesur ve ilkeli haberciliği sebebiyle AA'ya teşekkür etti.

Kazancı ve Büyükelçi Mustafa, AA ile Filistin haber ajansı WAFA arasında hazırlıkları tamamlanmak üzere olan iş birliği anlaşmasını ele alarak ilişkileri ve iş birliğini daha da güçlendirmek istediklerini belirtti.

Filistin'in Ankara Büyükelçisi'nden AA'ya teşekkür ziyareti

Filistin, Kazancı, Ankara, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.09.2019 05:06 Kaynak: AA
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