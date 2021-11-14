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Filistin'in bağımsızlık ilanının 33. yılında "ulusal birlik" çağrısı - Son Dakika

Filistin'in bağımsızlık ilanının 33. yılında "ulusal birlik" çağrısı

14.11.2021 20:26
Filistin'in bağımsızlık ilanının 33. yılında "ulusal birlik" çağrısı

Gazze'deki Ablukayı Kırma Halk Komitesi, "Filistin devletinin bağımsızlık ilanını somut bir şekilde gerçekleştirmek için ulusal birliğin tek yol" olduğunu vurguladı.

Gazze'deki Ablukayı Kırma Halk Komitesi, "Filistin devletinin bağımsızlık ilanını somut bir şekilde gerçekleştirmek için ulusal birliğin tek yol" olduğunu vurguladı.

Komite Başkanı Cemal el-Hudari, Filistin'in bağımsızlık ilanının 33. yıl dönümü dolayısıyla yazılı açıklama yayımladı.

Hudari, "Bağımsızlık Bildirisinin ilanının yıl dönümü, ulusal birliğin ülke içi bölünmeye ve zor durumlara rağmen bağımsızlığın somut bir şekilde gerçekleşmesi için tek seçenek olduğu gerçeğini bir kez daha hatırlatıyor." ifadelerini kullandı.

Filistin'de birlik ve ortak çalışma olmadan halihazırdaki durumda ilerleme kaydetmenin mümkün olmadığını aktaran Hudari, anlaşmazlıkların Filistin'i geriye döndürdüğünü ifade etti.

Hudari, birliğin, Arap ülkeleri ve özgür dünya ülkelerini başkenti Kudüs olan Filistin devletinin kurulmasına destek vermek için harekete geçirme yolunda önemli bir adım olacağını ekledi.

Filistin'in efsanevi lideri Yasir Arafat, 1987'de başlayıp 1992'ye kadar devam eden intifada sırasında Cezayir'de 15 Kasım 1988'de düzenlenen Filistin Ulusal Konseyi toplantısında başkenti Kudüs olan bağımsız Filistin devletinin kurulmasını içeren "Bağımsızlık Bildirisini" ilan etmişti.

Filistinliler her yıl 15 Kasım'da bağımsızlık ilanını kutluyor.

Togo Cumhuriyeti, Bağımsızlık, Filistin, Gazze, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Filistin'in bağımsızlık ilanının 33. yılında 'ulusal birlik' çağrısı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Filistin'in bağımsızlık ilanının 33. yılında "ulusal birlik" çağrısı - Son Dakika
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