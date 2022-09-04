Filistin'in Batı Şeria bölgesinin kuzeyinde yer alan Ürdün Vadisi'nde, İsraillerin yerleşim birimi Hamra yakınındaki otoyolda, seyir halindeki bir otobüse başka bir araçtan ateş açıldı. Yetkililer saldırı nedeniyle 4 İsraillinin yaralandığını ve olay yerine sağlık ekiplerinin sevk edildiğini belirtti.

Kaynak: İHA

Batı Şeria, Filistin, Ürdün, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Filistin'de otobüse ateş açıldı: 4 İsrailli yaralandı - Son Dakika

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