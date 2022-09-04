Filistin'de otobüse ateş açıldı: 4 İsrailli yaralandı - Son Dakika
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Filistin'de otobüse ateş açıldı: 4 İsrailli yaralandı

04.09.2022 14:47
Filistin'de otobüse ateş açıldı: 4 İsrailli yaralandı

Filistin'in Batı Şeria bölgesinde bir otobüse ateş açılması sonucu 4 İsrailli yaralandı.

Filistin'in Batı Şeria bölgesinde bir otobüse ateş açılması sonucu 4 İsrailli yaralandı.

Filistin'in Batı Şeria bölgesinin kuzeyinde yer alan Ürdün Vadisi'nde, İsraillerin yerleşim birimi Hamra yakınındaki otoyolda, seyir halindeki bir otobüse başka bir araçtan ateş açıldı. Yetkililer saldırı nedeniyle 4 İsraillinin yaralandığını ve olay yerine sağlık ekiplerinin sevk edildiğini belirtti.

İsrail Savunma Kuvvetleri, düzenlenen silahlı saldırıyla ilgili inceleme başlatıldığını duyurdu. - KUDÜS

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Kaynak: İHA

Batı Şeria, Filistin, Ürdün, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Filistin'de otobüse ateş açıldı: 4 İsrailli yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Filistin'de otobüse ateş açıldı: 4 İsrailli yaralandı - Son Dakika
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