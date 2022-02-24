Filistin'in BM büyükelçisi İsrail'i, işgal altındaki topraklarda ayrımcılık yapmakla suçladı - Son Dakika
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Filistin'in BM büyükelçisi İsrail'i, işgal altındaki topraklarda ayrımcılık yapmakla suçladı

24.02.2022 02:38
Filistin'in BM büyükelçisi İsrail'i, işgal altındaki topraklarda ayrımcılık yapmakla suçladı

BİRLEŞMİŞ Filistin'in Birleşmiş Milletler Daimi Gözlemcisi Riyad Mansur, İsrail'i işgal altındaki topraklarda Filistinlilere karşı ayrımcı politikalara başvurduğunu belirtti.

BİRLEŞMİŞ Filistin'in Birleşmiş Milletler Daimi Gözlemcisi Riyad Mansur, İsrail'i işgal altındaki topraklarda Filistinlilere karşı ayrımcı politikalara başvurduğunu belirtti.

BM'nin New York'taki genel merkezinde gerçekleştirilen Güvenlik Konseyi'nin olağan oturumunda konuşan Mansur, "İsrail, yerleşimcilere ve işgal altındaki Filistinlilere farklı hukuk uyguluyor. Yasa dışı olarak bulunanları tercih ederken bu toprakların gerçek sakinlerine karşı ayrımcılık uyguluyor." dedi.

Mansur, İsrailli yerleşimcilere ruhsat verilmeye devam edilmesi durumunda Filistinlerin önümüzdeki birkaç on yıla kadar yaşadıkları topraklardan tamamen kopmak zorunda kalabileceklerine dikkati çekti.

Filistinli Gözlemci Güvenlik Konseyi üyelerini kastederek, "Dünyanın her yerindeki insanlar bizim tarafımızda ve siz İsrail'in yasa dışı politikalarını ve eylemlerini kınıyorsunuz. Ancak kınama tek başına İsrail'i caydırmak için yeterli değil." şeklinde konuştu.

Mansur Konsey üyelerine, sözlerini eyleme dönüştürerek yasa dışı işgali sona erdirecek önlemler alma vaktinin geldiği konusunda uyarıda bulundu.

Oturumun başında BM Orta Doğu Barış Süreci Özel Koordinatörü Tor Wencesland, işgal altındaki Filistin topraklarında İsrail yerleşimlerinin yasa dışı genişlemesi ve Filistinlilere uyguladığı şiddet, yıkımlar ve tahliyelerle ilgili endişelerini dile getirmiş, bu tür faktörlerin " Batı Şeria'nın bölgesel parçalanmasını artırdığı, Filistin Otoritesini baltaladığı ve barış umutlarını aşındırdığını" kaydetmişti.

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Birleşmiş Milletler, Filistin, İsrail, İşgal, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Filistin'in BM büyükelçisi İsrail'i, işgal altındaki topraklarda ayrımcılık yapmakla suçladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Filistin'in BM büyükelçisi İsrail'i, işgal altındaki topraklarda ayrımcılık yapmakla suçladı - Son Dakika
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