İsrail güçleri, Filistin'in Batı Şeria bölgesinde yer alan Cenin kentine baskın düzenleyerek kentin tüm girişlerini kapattı. İsrail askerleri 29 daireden oluşan bir binayı kuşatarak binadakileri dışarı çıkmaya zorladı. İsrail askerleri, daha sonra, geçtiğimiz Nisan ayında Tel Aviv 'de 3 İsrailliyi öldüren Raad Hazem'in ailesine ait bir daireye zarar verdi.

Kaynak: İHA

Batı Şeria, Filistin, İsrail, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › İsrail güçleri 1 Filistinliyi öldürdü, 16 kişiyi yaraladı - Son Dakika

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