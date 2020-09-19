Son Dakika | Filistin'in Erbil Başkonsolosu Hazuri: "Türkiye'nin Kudüs'e yönelik vefası ve sadakati aşikardır" - Son Dakika

Son Dakika | Filistin'in Erbil Başkonsolosu Hazuri: "Türkiye'nin Kudüs'e yönelik vefası ve sadakati aşikardır"

Son dakika haberleri: Filistin'in Erbil Başkonsolosu Nazmi Hazuri, Bahreyn ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) İsrail ile yaptığı normalleşme anlaşmasına ilişkin Türkiye'nin gösterdiği tepki dolayısıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ettiklerini belirterek, Türkiye ve Türk halkı için Kudüs'ün...

Filistin'in Erbil Başkonsolosu Nazmi Hazuri, Bahreyn ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) İsrail ile yaptığı normalleşme anlaşmasına ilişkin Türkiye'nin gösterdiği tepki dolayısıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ettiklerini belirterek, Türkiye ve Türk halkı için Kudüs'ün tarih boyunca kırmızı çizgi olduğunu söyledi.

Hazuri, Irak'ın Erbil kentindeki konutunda AA muhabirine yaptığı açıklamada, 15 Eylül'de Beyaz Saray'da imzalanan İsrail'le normalleşme anlaşamaları ve Türkiye'nin bu konudaki tutumuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Filistin ve Kudüs davasına hizmet etmeyen bu anlaşmaya Arap dünyasından gereken tepkinin gelmediğini vurgulayan Hazuri, Arap Birliği'nden de söz konusu anlaşmanın kınanması için herhangi bir karar çıkmadığını hatırlattı.

Ancak anlaşmaya İslamın önemli merkezlerinden tepkiler geldiğine işaret eden Hazuri, "Türkiye, İran, Endonezya, Malezya, Pakistan ve Bangladeş gibi bazı ülkeler tepki gösterdi. Bu ülkeler daima İslam'ın önemli merkezleri olup Kudüs'ün pazarlık konusu yapılmasını kabul etmemişlerdir." dedi.

"Türk halkı Kudüs'e verdiği desteği asla çekmedi"

Türkiye'nin tarih boyunca Kudüs meselesindeki tutumununa ilişkin ise Hazuri, şunları kaydetti:

"Mesela Türkiye'nin anlaşmaya yönelik tutumunudan başlarsak, tarih boyunca Türkiye'nin Kudüs'e yönelik vefası ve sadakati aşikardır. Sultan Abdulhamit, Osmanlı Devleti'nin zayıfladığı dönemlerde bile asla Kudüs'e destek vermekten vazgeçmemiştir. Bunu ispatlayan vesikalar, 'Kudüs'ü Koruma Belgeleri' arasında yer almaktadır.

Osmanlı Devleti'nden sonra da Türkiye'de farklı dönemlerde iktidara gelen yönetimler ve Türk halkı, Kudüs davasına verdikleri desteği asla geri çekmediler. Bu da Türk halkının barışı hedefleyen Kudüs davasına olan inancını ortaya koyuyor."

"Erdoğan'a teşekkür ediyoruz"

Türkiye'nin İsrail ile diplomatik ve ticari ilişkilere sahip olması nedeniyle bazı ülkelerce yöneltilen eleştirilerin doğru olmadığını ifade eden Hazuri, "Evet Türkiye'nin İsrail ile diplomatik ve ticari ilişkilerinin olduğunu biliyoruz ancak Kudüs meselesi Türkiye için her zaman kırmızı çizgi olmuştur. Türkiye, özellikle Filistin sorununda iki devletli çözüme inanan bir devlettir ve bu da bizim talebimizdir." diye konuştu.

Filistini Başkonsolos Hazuri, son olarak "Filistin davası ve Türkiye'nin göstermiş olduğu tutum dolayısıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.

İsrail ile BAE ve Bahreyn arasında varılan normalleşme anlaşması

ABD Başkanı Donald Trump, 13 Ağustos'ta BAE'nin, 11 Eylül'de de Bahreyn'in İsrail ile "ilişkilerini tamamen normalleştirmek" için anlaşmaya vardıklarını duyurmuştu.

1979'da Mısır'ın, 1994'te Ürdün'ün ardından İsrail ile normalleşme anlaşmasına varan üçüncü Arap ülkesi BAE, dördüncü Arap ülkesi ise Bahreyn oldu.

İsrail ile BAE ve Bahreyn arasında varılan "ilişkilerin normalleştirilmesine" yönelik söz konusu anlaşmalar, 15 Eylül'de Beyaz Saray'da Trump ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun da katılımıyla imzalandı. İmza törenine, BAE Dışişleri Bakanı Abdullah bin Zayid Al Nahyan ve Bahreyn Dışişleri Bakanı Abdullatif bin Raşid ez-Zeyani katıldı.

Son Dakika | Filistin'in Erbil Başkonsolosu Hazuri: Türkiye'nin Kudüs'e yönelik vefası ve sadakati aşikardır

Filistin, Türkiye, Erbil, Kudüs, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.09.2020 13:03 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son Dakika | Filistin'in Erbil Başkonsolosu Hazuri: 'Türkiye'nin Kudüs'e yönelik vefası ve sadakati aşikardır' - Son Dakika


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