Batı Şeria'daki Yuşa, Zünnûn ve Zülkifl makamları Yahudi yerleşimcilerin tehdidi altında (2)

Filistin'in işgal altındaki Batı Şeria bölgesinde yer alan Kifl Haris beldesinde bulunan tarihi "Yuşa", "Zünnün" ve "Zülkifl" makamlarının, Yahudi yerleşim birimlerine dönüştürülmesinden endişe ediliyor.

Batı Şeria'nın kuzey kesiminde yer alan Salfit kentine bağlı Kifl Haris beldesi sakini Filistinliler, buradaki makamların İsrail ordusunun himayesinde sık sık Yahudi yerleşimlerin baskınlarına maruz kalmasından şikayetçi.

Geçmişi Selahaddin Eyyubi dönemine dayanan Yuşa, Zünnün ve Zülkifl makamların Yahudilere ait olduğunu iddia eden fanatik İsrailliler, söz konusu makamlarda ayinler yapma gerekçesiyle baskınlarını sürdürüyor.

Filistinliler ile tarihçiler ise İsraillilerin iddialarının asılsız olduğunu belirterek, beldedeki Yuşa, Zünnün ve Zülkifl makamlarının geçmişinin İslam tarihine dayandığını teyit ediyor.

Söz konusu makamlarda bulunan türbelerin şekli de bunların İslam tarihinden kalma olduğunu kanıtlıyor.

Ancak Kifl Haris beldesine baskınlarını artıran Yahudi yerleşimciler, makamların duvarlarına "Araplara ölüm" ve benzeri sloganlar yazıyor.

İsrailliler, baskınlarını "makamları ele geçirme" talepleri eşliğinde sürdürüyor

Filistinli 83 yaşındaki tarihçi Cemil Salih, AA'ya yaptığı açıklamada, Kifl Haris sakinleri olarak İsrail'in ve Yahudi yerleşimcilerin Yuşa, Zünnün ve Zülkifl makamlarını ele geçirerek yerleşim birimine dönüştürmelerinden endişe ettiklerini vurguladı.

Salih, artan baskınların oluşturduğu tehlikeye şu sözlere dikkati çekti:

"Kifl Haris beldesi, 1980'li yıllardan beri Yahudi yerleşimcilerin baskınlarına maruz kalıyor ancak baskınların son zamanlarda daha da arttığını görüyoruz. Bu baskınlar bir tehlikeye işarettir. Nitekim baskınlar eşliğinde Kifl Haris'teki beldesindeki makamları tümüyle ele geçirme ve daha sonra Yahudiler için havraya dönüştürme talepleri dillendiriliyor."

Yuşa Makamı'ndaki bir duvarı göstererek konuşmasına devam eden Salih, "1980'li yıllarda bu duvardan, üzerine Arapça kitabe nakşedilen yağlı bir taş çalındı. Kitabe, taşı çevreleyen Fatiha süresinin yanı sıra 'Selahaddin Eyyubi ordusunda bir komutan yaptığı hac ibadetini Selahaddin'e hibe etti' yazılı metinden oluşuyordu." dedi.

Söz konusu kitabenin halihazırda Tel Aviv'deki bir müzede tutulduğuna işaret eden Salih, İslam mimarisi kubbe ve mihrapların yer aldığı Kifl Haris Beldesi'ndeki makamların Yahudilerle yakınan uzaktan ilgisi olmadığının altını çizdi.

İsrail'in Filistin topraklarını işgal ettiği günden beri buralarda dini hakları olduğunu kanıtlayacak somut bir delil aradığı ama başarılı olamadığına vurgu yapan Salih, beldedeki makamların isimlerine ilişkin ise şunları söyledi:

"Şam bölgesi, İslam tarihinde inşa edilmiş dini makamlarla dolu bir coğrafyadır. Bu makamların bazıları ibadethane ve bazıları da dini eğitim amaçlı inşa edildi. Söz konusu makamları peygamberlerin isimleriyle anılmasının sebebine gelince, onların yolundan gitme umudunu taşıyor."

İsrailliler, makamları ve beldedeki bazı evleri ele geçirmede ciddi

Kifl Haris Beldesi Belediye Başkanı Usame Salih de İsraillilerin Yuşa, Zünnün ve Zülkifl makamlarının yanı sıra beldedeki bazı evleri Yahudi yerleşim birimlerine katmak üzere ele geçirmenin girişimlerini ciddi olarak sürdürdüğünü söyledi.

İsrail'in işgal için hiçbir fırsatı kaçırmadığına işaret eden Salih, "İşgalci İsrail, Filistin'e ait olan her şeyi ele geçirmek üzere hiçbir fırsatı kaçırmıyor. Kifl Haris beldesinde de tarihi makamlar üzerinden gerekçeler sunuyor." dedi.

Yahudilerin bayramları münasebetiyle binlerce yerleşimcinin İsrail ordusu himayesinde Kifl Haris beldesine baskınlar düzenlediğini aktaran Salih, "Yahudi yerleşimciler, beldeye baskınları sırasında taşkınlıklar çıkararak evleri taşlıyor, araçlara saldırıyor ve mezarlıkları tahrip ediyorlar." diye konuştu.

Aslında Kifl Haris'in birçok yönden saldırı altında olduğuna dikkati çeken Belediye Başkanı Salih, Yahudi yerleşimcilerin makamlara baskınlarının yanı sıra belde sınırlarında yerleşim birimlerinin genişletildiği, askeri kontrol noktalarının oluşturulduğunu ve beldenin girişlerine demir kapıların kurulduğunu ifade etti.

Kifl Haris beldesine ait toprakların İsrailliler tarafından gasbedildiğini dile getiren Salih, asılsız gerekçelerle de beldenin içindeki evlere el konulduğunu söyledi.

Salfit kentine bağlı Filistinlilere ait 4 bin 500 nüfuslu Kifl Haris, birkaç beldenin yer aldığı dağlık bölgede yer alıyor.