Son Dakika Haberleri: Filistin'in İstanbul Başkonsolosu, İstanbul'da Toprağa Verildi

Filistin'in İstanbul Başkonsolosu, İstanbul'da Toprağa Verildi

4 saat önce

FİLİSTİN'in İstanbul Başkonsolosu Abdalkarim Al-khatib, İstanbul'da toprağa verildi.

Filistin'in İstanbul Başkonsolosu, İstanbul'da Toprağa Verildi, System.String[]
FİLİSTİN'in İstanbul Başkonsolosu Abdalkarim Al-khatib, İstanbul'da toprağa verildi. İstanbul'da yaklaşık 1 yıldır kanser tedavisi gören Al-khatib dün hayatını kaybetti. Abdalkarim Al-khatib için bugün Fatih Camii'nde cenaze namazı kılındı. Al-khatib Cuma namazının takiben kılınan cenaze namazını, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın kıldırdı. Cenaze namazına eski başbakan Ahmet Davutoğlu, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, Filistin Türkiye Büyükelçisi Faed Mustafa, Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran da katıldı. Al-khatib, Eyüp Mezarlığı'na defnedildi. Al-khatib, 6 Ekim 2016 yılından bu yana Filistin'in İstanbul Başkonsolosu görevini yürütüyordu. Abdalkarim, Al-khatib evli ve dört çocuk babasıydı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.12.2018 04:03 Kaynak: DHA

Fatih Camii, Filistin, İstanbul, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Yazar İhsan Eliaçık Gözaltına Alındı Kanuni ve Besteci Cüneyd Kosal Hayatını Kaybetti

Fenerbahçe'den 'Takımı Her Şartta Destekleyen' Taraftarlarına Teşekkür! Son Dakika! Trafik Cezalarına 2019 Yılında Zam Yapılmayacak
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.12.2018 20:48:32. #1.51#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Filistin'in İstanbul Başkonsolosu, İstanbul'da Toprağa Verildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]